Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Süper Lig’de 16. hafta heyecanı yarın, 13 Aralık Cumartesi, 14 Aralık Pazar ve 15 Aralık Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Söz konusu maçlarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden duyuruldu. Buna göre pazar günü Trabzonspor'un, Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan oldu.
Süper Lig’de 16. haftanın programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
13 Aralık Cumartesi
14.30 Çaykur Rizespor - Eyüpspor: Yiğit Arslan
17.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor: Erdem Mertoğlu
20.00 Antalyaspor - Galatasaray: Ali Yılmaz
14 Aralık Pazar
14.30 Gaziantep FK - Göztepe: Cihan Aydın
17.00 Fatih Karagümrük - Kocaelispor: Çağdaş Altay
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
20.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu
15 Aralık Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Ozan Ergün