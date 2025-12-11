Kartal’ın kanadı yaralı! Beşiktaş’ta sakatlıklar can yakıyor: Sadece 2 seçenek var

Süper Lig’de üst üste puan kayıpları yaşayan Beşiktaş ilk yarı fikstürünü kayıpsız kapatıp transfer çalışmalarına odaklanmak istiyor. Siyah-beyazlı takımda yaşanan sakatlıklar damga vurdu.

SAKATLIK DURUMLARI

Gaziantep FK ile evinde 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Jota Silva ve Cengiz Ünder'in sakatlıkları keyifleri iyice kaçırdı. Sol diz iç yan bağ sakatlığı yaşayan Jota en az 3, kas sakatlığı yaşayan Cengiz ise 1 ay takımdan ayrı kalacak.

Bir anda iki kanat oyuncusunu kaybeden teknik direktör Sergen Yalçın, ligde Trabzon ve Rize, Türkiye Kupası'da ise Fenerbahçe maçlarında bu futbolculardan yoksun mücadele edecek.

YALÇIN'IN İKİ SEÇENEĞİ VAR

Buna göre deneyimli teknik adamın, zorlu Trabzonspor deplasmanında iki seçeneği bulunuyor. İlki Rashica'yı 11'e dahil edip, Cerny'yi kanada çekmek. Bu durumda Orkun'un yanına bir orta saha eklenecek ve üçlü merkeze dönülecek.

Diğer seçenek ise El Bilal Toure'yi kanatta oynatıp, Tammy Abraham'ı santrfora koymak. Sergen Yalçın'ın bu hafta sonu nasıl bir taktik anlayışla sahada olacağı merak konusu.