Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Kartal’ın kanadı yaralı! Beşiktaş’ta sakatlıklar can yakıyor: Sadece 2 seçenek var

Beşiktaş'ın yaşadığı sıkıntılara puan kayıpları yanı sıra sakatlıklar da eklendi. Kanat oyuncuları Jota Silva ve Cengiz Ünder sakatlandı. Puan kaybı yaşamak istemeyen teknik direktör Sergen Yalçın'ın önünde 2 seçenek bulunduğu belirtiliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kartal’ın kanadı yaralı! Beşiktaş’ta sakatlıklar can yakıyor: Sadece 2 seçenek var
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 10:12

Süper Lig’de üst üste puan kayıpları yaşayan ilk yarı fikstürünü kayıpsız kapatıp çalışmalarına odaklanmak istiyor. Siyah-beyazlı takımda yaşanan sakatlıklar damga vurdu.

SAKATLIK DURUMLARI

Gaziantep FK ile evinde 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Jota Silva ve Cengiz Ünder'in sakatlıkları keyifleri iyice kaçırdı. Sol diz iç yan bağ sakatlığı yaşayan Jota en az 3, kas sakatlığı yaşayan Cengiz ise 1 ay takımdan ayrı kalacak.

Kartal’ın kanadı yaralı! Beşiktaş’ta sakatlıklar can yakıyor: Sadece 2 seçenek var

Bir anda iki kanat oyuncusunu kaybeden teknik direktör , ligde Trabzon ve Rize, Türkiye Kupası'da ise Fenerbahçe maçlarında bu futbolculardan yoksun mücadele edecek.

Kartal’ın kanadı yaralı! Beşiktaş’ta sakatlıklar can yakıyor: Sadece 2 seçenek var

YALÇIN'IN İKİ SEÇENEĞİ VAR

Buna göre deneyimli teknik adamın, zorlu deplasmanında iki seçeneği bulunuyor. İlki Rashica'yı 11'e dahil edip, Cerny'yi kanada çekmek. Bu durumda Orkun'un yanına bir orta saha eklenecek ve üçlü merkeze dönülecek.

Kartal’ın kanadı yaralı! Beşiktaş’ta sakatlıklar can yakıyor: Sadece 2 seçenek var

Diğer seçenek ise El Bilal Toure'yi kanatta oynatıp, Tammy Abraham'ı santrfora koymak. Sergen Yalçın'ın bu hafta sonu nasıl bir taktik anlayışla sahada olacağı merak konusu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı PFDK’ya sevk edildi!
ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#beşiktaş
#trabzonspor
#sakatlık
#sergen yalçın
#cengiz under
#Jota Silva
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.