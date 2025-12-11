Balıkesir'de deprem oldu! AFAD verileri açıkladı

Balıkesir'de deprem oldu. AFAD'ın aktardığı verilere göre: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.06'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6,9 km altında gerçekleşti.

AFAD'ın verileri şu şekilde;

Büyüklük:4.9 (Mw)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2025-12-11

Saat:10:06:14 TSİ

Enlem:39.19667 N

Boylam:28.31639 E

Derinlik:6.97 km

https://x.com/DepremDairesi/status/1999014333783605656

DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Sındırgı merkezli deprem, başta İzmir ve İstanbul olmak üzere çevredeki birçok şehirde hissedildi. Depremi hissedenler, sosyal medyada depreme ilişkin birçok paylaşım yaptı. Depremin ardından şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI BAŞLADI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "Balıkesir Sındırgı’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1999016297984675891

“OLUMSUZ DURUM YOK”

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da depremin ardından yaptığı açıklamada, "Sındırgı ilçemizde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.