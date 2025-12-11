Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Balıkesir'de deprem oldu! AFAD verileri açıkladı

Son dakika haberi: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre; deprem yerin 6,9 km altında gerçekleşti. Depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saha taramasının başladığını duyurdu.

Haber Merkezi
11.12.2025
saat ikonu 10:12
11.12.2025
saat ikonu 10:47

Balıkesir'de deprem oldu. AFAD'ın aktardığı verilere göre: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.06'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6,9 km altında gerçekleşti.

Balıkesir'de deprem oldu! AFAD verileri açıkladı

AFAD'ın verileri şu şekilde;

  • Büyüklük:4.9 (Mw)
  • Yer:Sındırgı (Balıkesir)
  • Tarih:2025-12-11
  • Saat:10:06:14 TSİ
  • Enlem:39.19667 N
  • Boylam:28.31639 E
  • Derinlik:6.97 km

https://x.com/DepremDairesi/status/1999014333783605656

DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Sındırgı merkezli deprem, başta İzmir ve İstanbul olmak üzere çevredeki birçok şehirde hissedildi. Depremi hissedenler, sosyal medyada depreme ilişkin birçok paylaşım yaptı. Depremin ardından şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.

Balıkesir'de deprem oldu! AFAD verileri açıkladı

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI BAŞLADI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "Balıkesir Sındırgı’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1999016297984675891

“OLUMSUZ DURUM YOK”

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da depremin ardından yaptığı açıklamada, "Sındırgı ilçemizde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

İLGİLİ HABERLER
Son depremlerle ilgili korkutan sözler! Şener Üşümezsoy açıkladı: "Bu basit bir deprem değil"
Deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı! "Tetikleme olasılığı var"
Naci Görür Antalya depremi sonrası 'Daha büyük olabilirdi' diye uyardı

