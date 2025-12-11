ABD 173 milyar dolar eksi yazdı

ABD Hazine Bakanlığı’nın yayımladığı son rapor, federal bütçenin kasım ayında 173 milyar dolar açık verdiğini ortaya koydu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 367 milyar dolarlık açığa göre yüzde 53’lük bir düşüş anlamına geliyor. Beklentilerin ise bir miktar altında kaldığını söyleyelim; piyasa 186,5 milyar dolarlık bir açık bekliyordu.

GELİRLER ARTTI, HARCAMALAR KESKİN DÜŞTÜ

Kasım ayında hükümetin gelirlerinde belirgin bir artış görülüyor. Yıllık bazda yüzde 11 yükselen gelirler 336 milyar dolara çıktı. Bunun önemli bir kısmı, 30,8 milyar dolara ulaşan gümrük vergisi gelirlerinden geldi.

Harcamalar tarafında ise dikkat çekici bir tablo var. Federal harcamalar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 azalarak 509 milyar dolara geriledi. Açığın sert biçimde düşmesinde bu kesintinin etkisi büyük.

MALİ YILIN İLK İKİ AYINDA DURUM

1 Ekim’de başlayan 2026 mali yılının ilk iki ayında tablo biraz daha netleşiyor. Toplam bütçe açığı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalarak 458 milyar dolara indi. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 624 milyar dolardı.

Bu süreçte gelirler yüzde 18 artışla 740 milyar dolara yükselirken, harcamalar yüzde 4 gerileyerek 1,2 trilyon dolarda kaldı. Yani hem gelirlerdeki toparlanma hem de harcamalardaki sınırlı geri çekilme, bütçe dengesindeki iyileşmeyi desteklemiş görünüyor.