İzmir, Eskişehir deprem mi oldu son dakika? 11 Aralık deprem listesi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre bugün saat 10.06 sıralarında deprem meydana geldi. Balıkesir'de gerçekleşen deprem İzmir, Eskişehir gibi çevre illerden de hissedildi.
Vatandaşlar tarafından İzmir, Eskişehir deprem mi oldu son dakika bilgileri araştırılmaya başlandı.
AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6.97 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem İzmir ve Eskişehir gibi çevre illerden de hissedildi.
Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, 29 Ekim tarihinde yaptığı açıklamada depremlerin bir enerji boşalması olduğunu ifade etmişti. Tüysüz "Daha da uzun süren bu tür deprem etkinlikleri var. Bunun da uzun sürmesi kuvvetle muhtemel. Burada depremin olması, orada bulunan bir fayın kırılması, o fayın çevredeki diğer fayları etkilemesiyle ortaya çıkan bir durum." dedi.
Ekim ayında yaptığı açıklamanın devamında bu depremlerin birbirlerini etkileyen olaylar olduğunu ifade eden Tüysüz "Bu kırılma sonucu da sürekli deprem oluyor. Dolayısıyla bir stres boşalması olması söz konusu" ifadelerini kullanmıştı.