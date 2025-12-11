Menü Kapat
10°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

İzmir, Eskişehir deprem mi oldu son dakika? 11 Aralık deprem listesi

Bugün sabah saatlerinde İzmir ve Eskişehir'de yaşayan vatandaşlar tarafından sarsıntı hissedildi. Gerçekleşen sarsıntının ardından vatandaşlar İzmir, Eskişehir deprem mi oldu son dakika bilgileri araştırılmaya başlandı. AFAD tarafından son depremler listesi paylaşıldı.

İzmir, Eskişehir deprem mi oldu son dakika? 11 Aralık deprem listesi
ve tarafından paylaşılan bilgilere göre bugün saat 10.06 sıralarında meydana geldi. 'de gerçekleşen deprem , gibi çevre illerden de hissedildi.

Vatandaşlar tarafından İzmir, Eskişehir deprem mi oldu son dakika bilgileri araştırılmaya başlandı.

İzmir, Eskişehir deprem mi oldu son dakika? 11 Aralık deprem listesi

İZMİR, ESKİŞEHİR DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre Balıkesir'in ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6.97 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem İzmir ve Eskişehir gibi çevre illerden de hissedildi.

İzmir, Eskişehir deprem mi oldu son dakika? 11 Aralık deprem listesi

SINDIRGI'DA NEDEN SÜREKLİ DEPREM OLUYOR?

Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, 29 Ekim tarihinde yaptığı açıklamada depremlerin bir enerji boşalması olduğunu ifade etmişti. Tüysüz "Daha da uzun süren bu tür deprem etkinlikleri var. Bunun da uzun sürmesi kuvvetle muhtemel. Burada depremin olması, orada bulunan bir fayın kırılması, o fayın çevredeki diğer fayları etkilemesiyle ortaya çıkan bir durum." dedi.

Ekim ayında yaptığı açıklamanın devamında bu depremlerin birbirlerini etkileyen olaylar olduğunu ifade eden Tüysüz "Bu kırılma sonucu da sürekli deprem oluyor. Dolayısıyla bir stres boşalması olması söz konusu" ifadelerini kullanmıştı.

