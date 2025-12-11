Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Ticaret ve perakende satış hacminde artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerine göre ekim ayında ticaret satış hacmi yıllık yüzde 7,4 arttı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 15 arttı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 10:25

Türkiye İstatistik Kurumu (), Ekim ayı Satış Hacim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ticaret satış hacmi, 2025 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 9,1 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,8 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 15,0 arttı.

Ticaret ve perakende satış hacminde artış

TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 3,6 AZALDI, PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 0,2 ARTTI

Ticaret satış hacmi, 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,8 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,1 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,2 arttı.

Ticaret ve perakende satış hacminde artış
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emeklilik hesabı değişiyor! Torba yasada emeklilik, borçlanma ve vergiler sil baştan
Vergi indirimiyle emeklilik tarih oldu! Özgür Erdursun uyardı: 15 Ocak'tan sonra başvuranlar yandı
ETİKETLER
#Ekonomi
#tüik
#ticaret
#perakende
#toptan fiyatlar
#Ticaret Satış Hacmi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.