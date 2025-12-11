Ticaret ve perakende satış hacminde artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ticaret satış hacmi, 2025 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 9,1 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,8 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 15,0 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 3,6 AZALDI, PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 0,2 ARTTI

Ticaret satış hacmi, 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,8 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,1 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,2 arttı.