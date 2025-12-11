Emeklilik hesabı değişiyor! Torba yasada emeklilik, borçlanma ve vergiler sil baştan

BORÇLANMA NEYE GÖRE YAPILIYOR?

Borçlanmalar geçerli asgari ücrete göre yapılıyor. Şu anki sistemde askerlik ve doğum borçlanması en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si olarak ödeniyor. Bu da aylık olarak 8.321,6 lira oluyor. Yurtdışı borçlanma ise en az brüt asgari ücretin yüzde 45'i olarak yani aylık 11.702,25 TL olarak ödeniyor.

