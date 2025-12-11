Menü Kapat
Emeklilik hesabı değişiyor! Torba yasada emeklilik, borçlanma ve vergiler sil baştan

Aralık 11, 2025 10:10
1
Yeni torba yasa tasarısı

Yeni torba yasa tasarısı, emeklilikten vergi düzenlemelerine kadar milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli değişiklikler içeriyor. Yeni düzenlemeyle doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanması yapacak olanlar için ödeme oranları yeni yılda yüzde 32’den yüzde 45’e yükselecek. Bu nedenle Aralık ayı sonuna kadar yapılacak başvurular mevcut, daha düşük maliyetlerle hesaplanacak.

2
EMEKLİLİK

KİMLER DEĞİŞİKLİKTEN ETKİLENECEK?

Birçok konunun içinde yer alacağı yasa özellikle emeklilik bekleyen çalışanlar, ev sahipleri, taşıt alıp satacak olanlar gibi geniş bir kitleyi ilgilendiriyor.
 

3
Emeklilik

EMEKLİLİKTE NELER DEĞİŞECEK?

Sabah'ta yer alan habere göre emeklilik için gün satın alacak olanlar yani doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanması yapacak olanlar için ödeme oranları yükselecek. Ayrıca prime esas kazancın yani brüt maaşın üst sınırı asgari artacak.

 

4
Hizmet borçlanması

BORÇLANMA YAPAN KİŞİNİN KARI NE?

Hizmet borçlanması çalışmadan emeklilik için gerekli primleri tamamlamayı sağlıyor. Erkekler askerlik, kadınlar doğum, gurbetçiler de yurtdışı borçlanma yapıyor. Kadınlar bu sayede 3 çocuk için 6 yıl kazanabiliyor. Erkekler sigortadan önce yaptıkları askerliği borçlandıklarında işe giriş tarihini geri çekerek erken emekli olabiliyor.
 

5
EMEKLİ

GÜN SATIN ALMANIN FAYDASI NE?

Çalışılmayan dönemler için SGK'ya başvurularak borçlanma talebinde bulunuluyor. Hak sahipleri, yani askerlik, doğum ya da yurtdışı borçlanma yapacaklar kaç güne ihtiyaçları varsa bu kadar günü satın alarak emeklilik hesaplarına ekletiyor.
 

6
Borçlanma

BORÇLANMA NEYE GÖRE YAPILIYOR?

Borçlanmalar geçerli asgari ücrete göre yapılıyor. Şu anki sistemde askerlik ve doğum borçlanması en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si olarak ödeniyor. Bu da aylık olarak 8.321,6 lira oluyor. Yurtdışı borçlanma ise en az brüt asgari ücretin yüzde 45'i olarak yani aylık 11.702,25 TL olarak ödeniyor.
 

7
YENİ TORBA YASA

YENİ TORBA YASADA NELER DEĞİŞECEK?

Torba yasa taslağındaki düzenlemeye göre yeni yıldan itibaren doğum borçlanması hariç tüm borçlanmaların oranının yüzde 45'e çıkartılması planlanıyor. Böylece borçlanma için ödenecek para artıyor. Bu da ileride emekli maaşına olumlu katkı yapacak.
 

8
ASGARİ ÜCRET ZAMMI

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ETKİLEYECEK

Borçlanmalar asgari ücrete göre yapıldığı için ocak ayından itibaren yeni asgari ücret geçerli olacak. Yüzde 32'den yüzde 45'e çıkan oranla birlikte asgari ücretteki artış da borçlanma maliyetlerini yükseltecek.
 

9
sgk

Yeni yılda gerçekleşmesi beklenen bu artışlardan etkilenmemek mümkün. Aralık ayı sonuna kadar e-devlet ya da SGK'ya giderek yapılacak borçlanma başvuruları şu anki sistemden hesaplanacağı için daha uygun olacak.
 

10
BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuruda para ödenmiyor. Başvuru değerlendirildikten sonra ödeme emri çıkıyor. Bu süre 1 ayı buluyor. Ödemek için de 2 ay kadar süre veriliyor. Böylece başvurudan sonra 3 aylık bir ödeme süreci oluyor.
 

11
asgari ücret

Ödeme sürecinde para ödenmezse hak yanmıyor ama başvuru iptal ediliyor. Yeniden son asgari ücret ve oranlardan başvuru yapmak gerekiyor.
 

12
borçlanma

BORÇLANILAN PARA GERİ ALINABİLİR Mİ?

Borçlanma sonrası ödenen paralar emeklilik işlemleri tamamlanmadan önce istenirse geri alınabiliyor. SGK yazı başvuru sonrası bu paraları faizsiz olarak iade ediyor.
 

13
İHYA ÖDEMELERİ

İHYA ÖDEMELERİ GERİ ALINIR MI?

Geçmişte Bağ-Kur primlerini ödememiş ve borçları olan esnaf, bu borcu sildirmiş ve günlerini dondurmuş ise ihya ile tekrar satın alabiliyor. Yeni dönemde ihya ödemeleri de yüzde 45 oranında yapılması öngörülüyor. Bağ-Kur'lular da bu ay sonuna kadar başvurup mevcut rakamlardan ödeme yapabilir.
 

14
brüt maaş

MAAŞI ARTIRACAK GELİŞME

Çalışanlar için SGK'ya bildirilen brüt maaş prime esas kazancı oluşturuyor. Bu rakamın bir üst sınırı bulunuyor. Mevcut durumda SGK'ya en fazla brüt asgari ücretin 7.5 katı olan 195.037,5 TL maaş bildiriliyor. Bu oran şimdi 9 katına çıkartılıyor. Böylece yeni yılda artacak asgari ücret artışıyla birlikte en yüksek bildirilecek maaş 300 bin lirayı geçebilecek.
 

15
EMEKLİ MAAŞI

EMEKLİ MAAŞI YÜKSELECEK

Bu artış ile birlikte çalışanların SGK'ya bildirilen ve ödenen primleri de artacak. Böylece ileride alınacak emekli maaşı daha yüksek olabilecek.
 

16
EMLAK VERGİSİ

EMLAK VERGİSİNDE YENİ DÖNEM

Emlak vergisinde 2026 yılı bina ve arsa vergi değerleri 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki kat fazlasını geçemeyecek. 2027-2029 döneminde de aynı sistem uygulanacak. Mevcut durumda kiralanan konut için kullanılan kredinin faiz giderleri vergi matrahından düşülüyor. Yeni düzenlemede bu istisnanın kaldırılması böylece kredi kullanan ile kullanmayan mükellef arasında adalet sağlanması öngörülüyor.

