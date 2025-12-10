Asgari ücret zammı 2026 için tahminini açıkladı: Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

2026 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Piyasalarda yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam oranının yüzde 25 ila 30 arasında olması bekleniyor. Zam senaryolarına göre hesaplamalara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Asgari ücret zammının yüzde 20 olması durumunda 4 bin 420 lira artacak ve 26 bin 524 lira olacak Zam oranının yüzde 30’a yükselmesi durumunda ise asgari ücret 6 bin 631 lira yükselecek ve 28 bin 735 lira oalcak. Asgari ücrette zam oranının yüzde 40 olması durumunda ise 8 bin 841 lira artacak ve 30 bin 945 lira olacak.