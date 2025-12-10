Asgari ücret zammı 2026 için tahminini açıkladı: Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Kategoriler
Asgari ücret zammı için görüşmeler başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık tarihinde düzenleyecek. Asgari ücret 22 bin 104 lira olarak ödenirken gözler yeni yılda yapılacak artışa çevrildi. Asgari ücrete yapılacak artış doğrudan 7 milyon çalışanı etkileyecek. Şirketler ise yeni yılda maaş politikalarını asgari ücreti baz alarak güncelleyecek. ABD’li banka JPMorgan Türkiye Tüketici Şirketleri 2026 görünümü raporunu yayımladı ve asgari ücret tahminini açıkladı. Peki 2026 Ocak’ta asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri…
Asgari ücret zammıyla birlikte birçok kalem ödeme de değişecek. İsteğe bağlı sigorta primi, GSS prim ödemeleri, askerlik ve doğum borçlanması, stajyer maaşları ve kıdem tazminatı asgari ücret dikkate alınarak belirlenecek. Geçtiğimiz yıllarda enflasyonla mücadele kapsamında asgari ücrette ara zam formülü uygulanmıştı. Enflasyonda yaşanan düşüşün etkisiyle son 2 yılda asgari ücrete ara zam yapılmadı. Asgari ücret zam senaryolarına göre hesaplamalar yapıldı. Peki Asgari ücret 2026 ne kadar zamlanacak? İşte, asgari ücret zammı için yayınlanan raporun detayları…
ABD’li banka JPMorgan Türkiye Tüketici Şirketleri 2026 Görünümü raporunu yayımladı. Raporda asgari ücret için yüzde 25’lik bir artış olacağını öngördü. Raporda tahmin 12 aylık beklenen enflasyonla uyumlu olarak yüzde 25’e dayandırıldı. Asgari ücrete yapılacak artışın yüzde 25 olması durumunda 5 bin 526 lira artış gösterecek ve 27 bin 630 liraya ulaşacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu için geri sayım başladı. Asgari ücret komisyonu normal şartlarda işçi, işveren ve hükümet temsilcileri yer alıyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantı 12 Aralık tarihinde yapılacak. Asgari ücret belirlenirken geçtiğimiz yıllarda en az 3 toplantı gerçekleştirildi.
Asgari ücretin yanı sıra yeni yıl ile birlikte milyonlarca memur ve emeklinin de maaşı değişecek. Emekli ve memur maaşları enflasyona göre artış görecek. Asgari ücrette ise farklı birçok etken dikkate alınarak yeni zam belirlenecek. Asgari ücrete yapılacak zamla beraber sigorta primleri, GSS prim ödemeleri, askerlik-doğum borçlanması ve stajyer ücretleri de artacak.
2026 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI
Piyasalarda yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam oranının yüzde 25 ila 30 arasında olması bekleniyor. Zam senaryolarına göre hesaplamalara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Asgari ücret zammının yüzde 20 olması durumunda 4 bin 420 lira artacak ve 26 bin 524 lira olacak Zam oranının yüzde 30’a yükselmesi durumunda ise asgari ücret 6 bin 631 lira yükselecek ve 28 bin 735 lira oalcak. Asgari ücrette zam oranının yüzde 40 olması durumunda ise 8 bin 841 lira artacak ve 30 bin 945 lira olacak.