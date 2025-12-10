Van, Erzurum, Ağrı, Muş okullar tatil mi son dakika? 11 Aralık kar tatili

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Tarafından açıklanan bilgilere göre 11 Aralık 2025 Perşembe günü Van, Erzurum, Muş ve Ağrı'da kar yağışı devam edecek. Kar yağışının devam etmesi üzerine öğrenciler ve veliler tarafından Van, Erzurum, Muş ve Ağrı'da okullar tatil mi merak edilmeye başlandı.

VAN OKULLAR TATİL Mİ 11 ARALIK?

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre bugün akşam saatlerinden itibaren Van'da karla karışık yağmur görülecek. 11 Aralık Perşembe gününe kadar devam edecek olan kar yağışı gün içerisinde aralıklarla devam edecek. Kar yağışı nedeniyle Van'da okulların tatil olacağına dair ise henüz valilik tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili Van Valiliği tarafından resmi bir açıklama gelmemesi durumunda il genelinde 10 Aralık Perşembe günü eğitim-öğretime devam edilecek.

ERZİNCAN OKULLAR TATİL Mİ 11 ARALIK?

Erzincan'da 10 Aralık Perşembe günü sabah saat 06.00'dan itibaren kar yağışı gerçekleştirilecek. Kar yağışının gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise gün içerisinde 1 ila 5 derece arasında olması bekleniyor. Erzincan Valiliği tarafından henüz okulların tatil olacağına dair açıklama yapılmadı. Açıklamanın gelmediği taktirde Erzincan'da yarın eğitime devam edilecek.

BİNGÖL YARIN OKULLAR TATİL Mİ 11 ARALIK?

MGM tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre 11 Aralık Perşembe günü Bingöl genelinde karla karışık yağmur bekleniyor. Kar yağışı nedeniyle Bingöl Valiliği tarafından da bir açıklama yapılmadı. 11 Aralık Perşembe günü eğitime devam edilecek.

BİTLİS OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Bitlis'te 11-12 Aralık tarihlerinde kar yağışı bekleniyor. Yağışlar nedeniyle hava sıcaklıklarının 0 dereceye kadar düşeceği aktarıldı. Bitlis'te 11 Aralık Perşembe günü okulların tatil olması beklenmiyor. Valilik tarafından herhangi bir açıklama yapılmadığı durumda okullarda eğitim öğretime devam edilecek.