SON DAKİKA!
Yaşam
Kadrolu işçi eşekler emekli oluyor! Akıbetleri belli oldu: Artık orada yaşayacaklar

Mardin'in dar sokaklarında yıllarca temizlik işinde çalıştırılan kadrolu eşekler emekliye ayrılıyor. Şehirde yürütülen bir projenin uygulanmaya başlanmasıyla belediyenin kadrolu eşekleri, emekli hayvan çiftliğinde 'emekliliğin' tadını çıkaracak.

'in ilçesinde sembol haline gelen kadrolu eşekler yıllardır temizlik çalışmalarında kullanılıyor. Araçların giremediği dar sokaklara giren kadrolu eşeklerin yerine paletli araç projesi hayata geçirildi. Kentte on yıllardır eşeklerin kullanıldığı temizlik işleri artık paletli araçlarla gerçekleştirilecek.

Paletli araçlarla birlikte peyderpey ‘emekli' edilecek olan ‘işçi eşekler' de 22 bin metrekare alan üzerinde kurulacak olan emekli hayvan çiftliğinde emekliliğin tadını çıkaracak.

Kadrolu işçi eşekler emekli oluyor! Akıbetleri belli oldu: Artık orada yaşayacaklar

SAHA TESTLERİ TAMAMLANDI

Artuklu'da çöplerin toplanmasında görev yapan ve emekli edilmesi planlanan eşeklerin yerine kullanılacak elektrikli küçük paletli çöp toplama araçlarının saha testi tamamlandı. Artuklu Belediyesi tarafından imzalanan protokolle çöp toplama amacıyla kullanılan eşekler artık kademeli olarak işten el çektirilerek, 22 bin metrekare alanda oluşturulacak "emekli hayvan çiftliğinde'' dinlendirilecek.

Kadrolu işçi eşekler emekli oluyor! Akıbetleri belli oldu: Artık orada yaşayacaklar

EŞEKLER EMEKLİ EDİLİYOR

Artuklu Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Asım Pilgir, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak'ın çöp toplayan eşeklerle ilgili yaptığı çalışmayı masaya yatırdıklarını ve harekete geçtiklerini söyledi. Pilgir, "Paletli araçlar buradaki merdivenlerin, yolların fiziki yapısına göre uyarlanıyor. Eski Mardin tarihi ve fiziki nedeniyle zorlu bir coğrafya. Az önce gördüğünüz gibi merdivenlerin oluşu buraya araç girişini engelliyor. Eskiden beri buradaki çöp toplama işi eşeklerle yapılıyor. sirkülasyonunun azlığı ve bu işte çalıştırmak istememiz nedeniyle bu çalışmayı hayata geçirmek istedik'' dedi.

Kadrolu işçi eşekler emekli oluyor! Akıbetleri belli oldu: Artık orada yaşayacaklar

''EŞEKLER SABAH 04.00'DE İŞE BAŞLIYORDU''

Araçları yaptıklarını kaydeden Pilgir, ‘'Araçlar buradaki merdivenlerin, yolların fiziki yapısına göre uyarlanıyor. Bundan önce eşeklerimiz sabah saat 04.00'te işçilerimizle birlikte temizlik işlerini yapıyorlardı. Yaklaşık 4-5 saatlik süreçte eski Mardin dediğimiz bölgenin tamamının temizliğini bitiriyorlardı. Ama bundan sonra daha kısa sürede, daha teknolojik araçlarla bu işi yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Amaçlarının tamamen eşeksiz, teknolojik aletlerle eski Mardin'i temizlemek olduğunu dile getiren Pilgir, "İleride kültürde olması bakımından belki bir iki tane eşeğimiz olacak ama onlar da yük taşımak için değil, sadece nostaljiyi yaşatmak adına olacak. Onun haricinde eşekleri tamamen kaldırma yönünde adımlarımız hızla devam edecek" şeklinde konuştu.

En düşük emekli maaşı tahmini: 2026 Ocak'ta emekli maaş zammı ne kadar olacak? (SSK - Bağkur)
