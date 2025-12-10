Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Editor
Editor
 | Bengü Sarıkuş

TOKİ tarihi fırsatı başlattı! Yüzde 15 peşin indirimi ve 48 ay vade imkanı

TOKİ, 37 ildeki 252 arsayı açık artırmayla satacak. İhalede, taşınmazlar peşin ya da vadeli satılacak, tüm tutarı peşin ödemek isteyenlere yüzde 15 indirim imkanı sunulacak. İşte detaylar...

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.12.2025
12:04
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
12:04

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu İdaresi Başkanlığı (), aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 37 ildeki 252 taşınmazı açık artırmayla satışa çıkaracak.

TOKİ tarihi fırsatı başlattı! Yüzde 15 peşin indirimi ve 48 ay vade imkanı

Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova'daki taşınmazlar 25 Aralık'ta ihaleyle satışa sunulacak.

TOKİ tarihi fırsatı başlattı! Yüzde 15 peşin indirimi ve 48 ay vade imkanı

Açık artırmada taşınmazlar, talebe göre peşin ya da vadeli satılacak. Antalya'nın Aksu ilçesindeki bir ise yöntemiyle kiralanacak. Alıcılar, konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım, spor, sanayi, özel eğitim, akaryakıt, depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar ve sosyal tesis alanları niteliğindeki arsalara peşin, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. Peşin alımlarda ise yüzde 15 indirim uygulanacak.

TOKİ tarihi fırsatı başlattı! Yüzde 15 peşin indirimi ve 48 ay vade imkanı

Açık artırmalar, 25 Aralık Perşembe günü saat 10.30'da Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki ve internet üzerinden çevrim içi katılımla yapılacak. Satışa ilişkin detaylara "www.toki.gov.tr" ile "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adresinden ve "444 84 34" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

