Vatandaşlık maaşı kimlere ödenecek? İsmet Çetinkaya kritik detaya dikkat çekti

ASGARİ ÜCRET DETAYI

Bir örnekle konuyu anlatan Çetinkaya, "Diyelim ailede kimsenin çalışmadığı ya da asgari ücret seviyesinin altında geliri olanlar vatandaşlık maaşını alacak. Sadece vatandaşlık maaşı değil diğer sosyal destek de olacak. Ne gibi sosyal destek? En az bir kişi iş gücüne katılana kadar devam edecek bu vatandaşlık maaşı ödemesi. Yani hanede çalışabilecek durumda olanlara iş bulmaya yönelik de çalışma olacak. Sadece maddi destek değil. O hanede çalışabilecek kişi varsa onun çalışmasına ilgili iş bulmaya yönelik teşvikler olacak" diyerek vatandaşlık maaşının kapsamı hakkında detayları vurguladı.

