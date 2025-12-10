Menü Kapat
Vatandaşlık maaşı kimlere ödenecek? İsmet Çetinkaya kritik detaya dikkat çekti

Aralık 10, 2025 10:28
1
vatandaşlık maaşı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen gelir tamamlayıcı aile destek sisteminin pilot uygulamasının başlayacağını açıkladı. Peki, bu destek kimlere ne zaman verilecek? Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin detayları netleşmeye başladı. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya proje hakkında kritik bilgiler verdi. 

2
vatandaşlık maaşı

Katıldığı bir televizyon yayınında konuşan Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, "2023 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından vatandaşlık maaşı gündeme gelmişti. İki senedir de gündemdeydi. 2026 yılından itibaren bu devreye alınacak. En son Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz da bununla ilgili bir açıklama yaptı. Peki, bu vatandaşlık maaşı nedir? Kimlere verilecek? Vatandaşlık maaşı belli bir gelir seviyesinin altında kalan hane halklarının o gelir seviyesine yükseltilmesi yani aradaki kalan farkın vatandaşlık maaşı adı altında ödenmesi" diyerek yeni düzenleme hakkında bilgi verdi.
 

3
asgari ücret

ASGARİ ÜCRET DETAYI

Bir örnekle konuyu anlatan Çetinkaya, "Diyelim ailede kimsenin çalışmadığı ya da asgari ücret seviyesinin altında geliri olanlar vatandaşlık maaşını alacak. Sadece vatandaşlık maaşı değil diğer sosyal destek de olacak. Ne gibi sosyal destek? En az bir kişi iş gücüne katılana kadar devam edecek bu vatandaşlık maaşı ödemesi. Yani hanede çalışabilecek durumda olanlara iş bulmaya yönelik de çalışma olacak. Sadece maddi destek değil. O hanede çalışabilecek kişi varsa onun çalışmasına ilgili iş bulmaya yönelik teşvikler olacak" diyerek vatandaşlık maaşının kapsamı hakkında detayları vurguladı.
 

4
VATANDAŞLIK MAAŞI

VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Çetinkaya, kulislerde konuşulan rakamın en az asgari ücret tutarı kadar olduğunu ifade ederek, "Diyelim 3 kişilik bir ailesiniz. Toplam geliriniz hiçbir kişi çalışmadığını varsayalım, sosyal yardımlarla ya da diğer emekli maaşlarıyla da olabilir, o haneye 18 bin TL gelir girdiğini varsayalım, şu an mevcutta asgari ücret 22 bin 104 TL, yani kalan 4 bin 100 lirayı vatandaşlık maaşı olarak hazineden ödenmiş olacak. Bu az 2026 yılından itibaren uygulamaya girecek" dedi.
 

5
VATANDAŞLIK MAAŞI

PROJE İÇİN PİLOT BÖLGELER BELİRLENECEK

Pilot bazlı vilayetlerin seçileceğini belirten Çetinkaya, "Pilot bölgede bu sistem çalışıyor mu çalışmıyor mu, onunla ilgili çalışmalar yapılacak. Orada uygulanacak. Muhtemelen pilot vilayetler deprem bölgesi ve gelir seviyesi alt düzeyde olan vilayetler olabilir. Bir de dağınık yapıda olan sosyal yardımlaşmanın tek çatı altında toplanmasına bir faydası olacak" diyerek projenin başlayacağı noktaları işaret etti.
 

6
Vatandaşlık maaşı kimlere ödenecek? İsmet Çetinkaya kritik detaya dikkat çekti

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Bir başvuru gerektiğini hatırlatan Çetinkaya, "Şu an mevcutta zaten kaymakamlık ya da valilik aracılığıyla sosyal yardımlaşma vakıfları var. Burada ihtiyaç sahibi aileler zaten tespit ediliyor. Onun havuzundan gelen donelerle beraber yine muhtemelen sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığıyla bu vatandaşlık maaşları bağlanır. Çünkü oraya bir başvuru da gerekecektir" diyerek vatandaşları uyardı.

