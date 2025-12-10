Menü Kapat
11°
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Stephen King'in 40 yıllık gizemi çözüldü! Bob Gray'in kimliği açığa çıktı: Elinden tutup karanlığa götürdü

Stephen King'in O (It) romanındaki "Bob Gray" karakterinin hikayesi 40 yıl sonra ortaya çıktı. O'nun zaman zaman şekil değiştirerek büründüğü Bob Gray karakterinin hikayesi hem ürkütücü hem de trajik...

Stephen King'in 40 yıllık gizemi çözüldü! Bob Gray'in kimliği açığa çıktı: Elinden tutup karanlığa götürdü
KAYNAK:
Independent
|
GİRİŞ:
10.12.2025
10:13
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
10:39

, doğaüstü kurgu, , polisiye ve bilimkurgu eserleriyle okuyucularını evrenine hapseden Stephen King’in (It) romanının yayımlanmasının üzerinden tam 40 yıl geçti.

Stephen King'in romanında yer alan “Bob Gray” kim ve ne olduğu hayranları arasında büyük bir merak konusuydu. O'nu kullandığı zaman zaman kullandığı bu adın nereden çıktığı sonunda belli oldu. Bob Gray’in Derry sokaklarında daha rahat dolaşmak için şekil değiştiren O’nun kullandığı bir kimlik olarak düşünülüyordu.

Stephen King'in 40 yıllık gizemi çözüldü! Bob Gray'in kimliği açığa çıktı: Elinden tutup karanlığa götürdü

BOB GRAY ASLINDA KİM?

HBO'nun dizisinde uzun yıllardır saklanan sır açığa çıktı. Bob Gray'in gerçekten yaşamış biri olduğu ve oldukça hüzünlü bir hikayesi olduğu öğrenildi.

Independent Türkçe'de yer alan haberde; Beverly Marsh karakterinin çocukluk evine yaptığı ziyarette O'nun farklı bir formu olan Bayan Kersh'le karşılaştığı ve onun Bob Gray'in babası olduğunu söylediği sahne de bu teoriyi destekliyordu.

Stephen King'in 40 yıllık gizemi çözüldü! Bob Gray'in kimliği açığa çıktı: Elinden tutup karanlığa götürdü

(HBO Max)

"DANS EDEN PALYAÇO PENNYWISE"

It: Welcome to Derry dizisinde Bob Gray, aslında 1900'lerin başında küçük gezici panayırlarda "Dans Eden Palyaço Pennywise" adıyla sahne alan sıradan bir adam.

Stephen King'in 40 yıllık gizemi çözüldü! Bob Gray'in kimliği açığa çıktı: Elinden tutup karanlığa götürdü

(HBO Max)

BOB GRAY'İN TRAJİK HİKAYESİ

Dizi, Bob'un trajik hikayesine de değiniyor: Eşini kaybetmiş yalnız palyaço, artık küçük kızları Ingrid'e tek başına bakıyor. Bir sahnede Bob'u karavanının arkasında içki içerken görüyoruz; kırmızı peruğu da çit direğinin üzerinde duruyor. Tam o sırada ormanın içinden tuhaf bir çocuk beliriyor.

Stephen King'in 40 yıllık gizemi çözüldü! Bob Gray'in kimliği açığa çıktı: Elinden tutup karanlığa götürdü

(HBO Max)

ÇIĞLIĞI TAKİP ETTİ

Gizemli karakter gölgelerin içinden "Çocuklar seni seviyor gibi" diyor. Çocuk, Bob'dan ailesini bulmasına yardım etmesini istiyor; Bob önce meşgul olduğunu söylese de uzaklardan bir kadının yardım çığlığını duyunca fikrini değiştiriyor. Çocuk onun elini tutup karanlığa doğru götürüyor.

Stephen King'in 40 yıllık gizemi çözüldü! Bob Gray'in kimliği açığa çıktı: Elinden tutup karanlığa götürdü

(HBO Max)

ONU YEDİ VE KİMLİĞİNE BÜRÜNDÜ

1962'de Pennywise formundaki O, Ingrid'e aslında babası olmadığını, Bob'u yediğini ve onun kimliğine büründüğünü söylüyor. Böylece 40 yıllık gizem de çözülmüş oluyor.

