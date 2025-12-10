Menü Kapat
 Murat Makas

İznik'te dünya tarihi açısından önemli keşif! 'Çoban İsa' figürü gün yüzüne çıkarıldı

İznik'te dünya arkeoloji tarihine damga vuracak bir keşif ortaya çıktı. İznik'te erken Hristiyanlık dönemine ait benzersiz 'Çoban İsa' figürü gün yüzüne çıkarıldı.

İznik'te dünya tarihi açısından önemli keşif! 'Çoban İsa' figürü gün yüzüne çıkarıldı
’nin birçok ilinde eski medeniyetlere ait keşifler ortaya çıkıyor. ’da dünya tarihi açısından önemli bir eser bulundu. Bursa'nın ilçesindeki Hisardere Nekropolü'nde yürütülen kazılarda, Anadolu'da şimdiye dek bilinen tek örnek olma ihtimali taşıyan 'Çoban İsa' (Good Shepherd) figürü gün yüzüne çıkarıldı. Hem Türkiye hem de dünya arkeolojisi açısından büyük önem taşıyan eser, hipogee mezarın kuzey duvarında fresk halinde tespit edildi.

İznik’te dünya tarihi açısından önemli keşif! 'Çoban İsa' figürü gün yüzüne çıkarıldı

Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle İznik Müzesi Müdürü Tolga Koparal başkanlığında, Dokuz Eylül Üniversitesi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aygün Ekin Meriç'in bilimsel koordinatörlüğünde ve Dr. Gülşen Kutbay'ın da yer aldığı uzman ekip tarafından sürdürülüyor.

İznik’te dünya tarihi açısından önemli keşif! 'Çoban İsa' figürü gün yüzüne çıkarıldı

İZNİK'E ÖZGÜ FİGÜRLER

M.S. 2.-5. yüzyıllar arasında hem varlıklı aileler hem de halkın alt tabakası tarafından kullanıldığı değerlendirilen Hisardere Nekropolü'nde, İznik'e özgü "terracota plaka çatılı oda mezarların" yanı sıra farklı mezar tipleri bulunuyor. 2025 yılı kazı sezonunda açığa çıkarılan hipogee mezar ise özellikle freskleriyle dikkat çekti. Güney duvarı büyük ölçüde tahrip olan mezarın doğu, batı ve kuzey duvarları ile tavanı neredeyse tamamen sağlam kaldı. Bu duvarlarda yer alan insan figürleri, bölgedeki diğer örneklerden ayrılıyor.

''ÇOBAN İSA'' DİKKAT ÇEKTİ

Mezarın kuzey duvarına bitişik klinein pişmiş toprak kare levhalarla kaplı olduğu, ölülerin bu levhaların üzerine yatırıldığı belirlendi. Klinein ardındaki kuzey duvarında ise nadir görülen 'Çoban İsa' figürü dikkat çekti.

İznik’te dünya tarihi açısından önemli keşif! 'Çoban İsa' figürü gün yüzüne çıkarıldı

Mezar içerisinde doğrudan tarihlendirmeye yarayacak bir buluntuya rastlanmadı. Ancak yapının mimari özelliklerinin aynı alandaki diğer örneklerle benzerlik göstermesi nedeniyle mezarın MS 3. yüzyıla ait olduğu değerlendiriliyor. Eser, Erken Hristiyanlık döneminde Anadolu'daki en dikkat çekici örneklerden biri olarak öne çıkarken, Hisardere Nekropolü'nde tespit edilen ilk Hazreti İsa tasviri olma özelliğini de taşıyor.

