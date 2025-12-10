Menü Kapat
Pişmanlığını anlatıp, korkuları üzerine konuştu: Elon Musk'tan dikkat çeken açıklamalar

Elon Musk, büyük pişmanlığını anlattı ve korkuları üzerine konuştu. Sıklıkla yapay zekaya dair kabuslar gördüğünü söyleyen Musk, DOGE krizi hakkında da açıklamalarda bulundu.

Pişmanlığını anlatıp, korkuları üzerine konuştu: Elon Musk'tan dikkat çeken açıklamalar
Haber Merkezi
10.12.2025
10.12.2025
Dünyanın en zengin ismi , 'The Katie Miller Podcast'e konuk oldu ve açıklamalarıyla dikkat çekti. Pişmanlığından, korkularından ve kabuslarından bahseden Musk, son zamanlardaki adımlarını sorguladığını itiraf etti. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump tarafından devlet harcamalarındaki israfı azaltmak için kurulan Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) yeterince amacına ulaşmadığını söyleyen Musk, "Biraz başarılı olduk. Kısmen başarılıyız" dedi.

Pişmanlığını anlatıp, korkuları üzerine konuştu: Elon Musk'tan dikkat çeken açıklamalar

''DOGE'A KARŞI BÜYÜK BİR KARŞI SALDIRI''

Devletteki israfın 'düşündüğünden daha derin' olduğunu söyleyen Elon Musk, her yıl yaklaşık 100 ila 200 milyar dolar tutarında "zombi ödeme" adı verilen, 'fiilen karşılığı olmayan, gereksiz harcamalar' yapıldığını ve DOGE'un bu harcamaların sadece küçük bir kısmını durdurduğunu açıkladı.

Ancak müdahalelerinin ciddi tepkilere yol açtığını belirten Musk "Paranın yolsuzluğa akmasının önünü keserseniz büyük bir karşı saldırıyla karşılaşırsınız. O paranın akmaya devam etmesini istiyorlar" dedi.

DOGE'un başına geçmeyi isteyip istemeyeceği sorulduğunda ise Musk, ''Sanmıyorum'' cevabını verdi. DOGE yerine kendi işlerine odaklanmayı tercih edeceğini söyleyen Musk, bu şekilde Tesla'nın da hedef olmayacağını düşündüğünü ifade etti.

Öte yandan Washington'daki görevine başlarken büyük bir hayali olmadığını söyleyen Musk, "Kandırılmış değilim" diye ekledi.

Pişmanlığını anlatıp, korkuları üzerine konuştu: Elon Musk'tan dikkat çeken açıklamalar

''YAPAY ZEKA KABUSLARIYLA UYANIYORUM''

Röportaj sırasında Musk kişisel yaşamıyla ilgili bilgiler de verdi. Sık sık kabuslarıyla uyandığını aktaran Musk, günde yaklaşık altı saat uyuduğunu anlattı.

''KORKU ZİHNİN KATİLİDİR''

Kendisine "mantıksız korkuları" olup olmadığı sorusuna ise Musk "Eğer mantıksız bir korkum olursa onu bastırırım. zihnin katilidir" dedi.

Ancak kamuya açık alanlarda bulunmanın artık ciddi bir risk taşıdığının altını çizen Musk, özellikle Charlie Kirk suikastının ardından endişelerinin arttığını ifade etti.

