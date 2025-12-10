Menü Kapat
İspanya'da işe erken gelen kadın kovuldu! Mahkemeden çıkan karar ise duyanları şoke etti

İspanya'da ilginç bir olay yaşandı. 22 yaşında bir kadın çalışan işe başlangıç saatinden 40 dakika önce gelmeyi alışkanlık haline getirip işveren uyarılarını görmezden geldi. İşveren, çalışanı görevi kötüye kullanma gerekçesiyle işten çıkardı. Sosyal Mahkeme de işveren tarafından işten çıkarma kararının haklı olduğuna hükmetti.

İspanya'da işe erken gelen kadın kovuldu! Mahkemeden çıkan karar ise duyanları şoke etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.12.2025
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
saat ikonu 10:39

İspanya'da yaşanan anlaşmazlıkta, bir kadın çalışan mesai saatinden önce sürekli işe erken gelmeye başladı. İşe başlama saatinin 40 dakika kadar öncesinde gelmeyi alışkanlık haline getiren çalışan işten atıldı. İşveren kadını birçok kez işe erken gelmemesi için uyardı, fakat çalışan erken gelmeye devam etti.

İşveren, 22 yaşındaki çalışana, işe başlangıç saatinden 40 dakika önce, yani saat 06:45 ile 07:00 arasında gelmemesi konusunda iki yıldır uyarıda bulunuyordu.

Çalışan, saat 07.30'daki başlangıç ​​saatinden önce işe giriş yapmaya devam etti, işe başlamasına izin verilmediğinin söylenmesine rağmen, bu alışkanlığını sürdürmeye devam etti. İşe gelince de yapacak işi olmamasına rağmen ofiste vakit geçirmeyi tercih etti.

"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA"

İşveren uyarıların ardından “görevi kötüye kullanma” gerekçesiyle çalışanı işten çıkardı. İşten çıkarma gerekçesi olarak da, sürekli erkenden işe gelme alışkanlığının, şirkete aslında hiçbir katkı sağlamadığı, sadece talimatları görmezden geldiği anlamına geldiğini gösterildi.

Kadın, işten çıkarılmasının haksız olduğunu savunarak İspanya'nın Alicante şehrinde yer alan Sosyal Mahkemeye başvurdu.

Çalışanın uyarıları dikkate almadığı gibi, şirketin uygulamasını kötüye kullanarak erken işe gelmiş gibi kayıtlar oluşturmaya çalıştığı, kullanımına tahsis edilen aracın eski aküsünü sattığı da belirlendi.

Mahkeme, çalışanın iş yeri kurallarına ısrarla uymamasının işten çıkarma için haklı gerekçe olduğuna hükmetti.

