Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Asgari ücret için kritik tarih belli oldu! İşçi, işveren ve hükümet toplanıyor

Asgari ücret maratonu başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, 21 Ekim'de toplanıyor. Üçlü Danışma Kurulu kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.10.2025
saat ikonu 13:29
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
saat ikonu 13:33

, 9 Ekim'de "Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması" gündemiyle topladığı İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu'nu, 21 Ekim'de bir kez daha toplayacak.

Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıda, taraflar aralık ayında başlayacak görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

Asgari ücret için kritik tarih belli oldu! İşçi, işveren ve hükümet toplanıyor

İŞÇİ TARAFINDAN TEPKİLER YÜKSELMİŞTİ

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 25 Aralık 2024'te düzenlediği basın toplantısında 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret rakamını eleştirmişti.

Atalay, "Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacağız." açıklamalarında bulunmuştu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da 27 Ekim 2025'te Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi gerektiğine işaret etmiş ve 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenme süreciyle ilgili, "TÜRK-İŞ ile yine bir görüşmemiz oldu. Katılmayacaklarını tekrar teyit ettiler. Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim." demişti.

Asgari ücret için kritik tarih belli oldu! İşçi, işveren ve hükümet toplanıyor

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret için kritik tarih belli oldu! İşçi, işveren ve hükümet toplanıyor

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 22 BİN 104 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Asgari ücret zammı, TES, Yeni Torba Kanun... İsa Karakaş ödeme için tarih verdi
Yeni mezunlar için açılan iş ilanı hayrete düşürdü! Maaş asgari ücretin 10 katı
ETİKETLER
#asgari ücret
#işçi hakları
#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#Sendikacılık
#Üçlü Danışma Kurulu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.