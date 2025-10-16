Yeni mezunlar için açılan iş ilanı hayrete düşürdü! Maaş asgari ücretin 10 katı

İstanbul'da faaliyet gösteren bir oyun şirketinin açtığı iş ilanını görenler hayrete düştü. Oldukça dolgun bir maaş ve yan hakları kapsayan ilan sosyal medyada gündem oldu. Maaşı görenler ilanı yorum yağmuruna tuttu.

ASGARİ ÜCRETİN 10 KATI MAAŞ

Yeni mezunlar için açılan iş ilanı sosyal medyanın gündemine oturdu. İlanda 240 bin liralık maaş dikkat çekerken, yan haklar da yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları 'yeni mezuna 240 bin veren şirket tecrübeli çalışana ne kadar veriyor acaba?' sorusunu sordu.

YÜZDE 100 KAPSAYICI SİGORTA, TAŞINMA DESTEĞİ

İşte sosyal medyanın konuştuğu o ilan:

•⁠ 240 bin TL aylık net maaş

•⁠ %100 kapsayıcı sağlık, diş ve göz sigortası

•⁠ Taşınma desteği

