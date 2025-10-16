Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Yeni mezunlar için açılan iş ilanı hayrete düşürdü! Maaş asgari ücretin 10 katı

İstanbul'da bulunan bir oyun şirketinin yeni mezunlar için açtığı iş ilanı şaşkına çevirdi. Maaşı görenler gözlerine inanamadı, yan haklar ise sosyal medyada gündeme oturdu.

Yeni mezunlar için açılan iş ilanı hayrete düşürdü! Maaş asgari ücretin 10 katı
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 10:02

'da faaliyet gösteren bir oyun şirketinin açtığı iş ilanını görenler hayrete düştü. Oldukça dolgun bir maaş ve yan hakları kapsayan ilan sosyal medyada gündem oldu. Maaşı görenler ilanı yorum yağmuruna tuttu.

Yeni mezunlar için açılan iş ilanı hayrete düşürdü! Maaş asgari ücretin 10 katı

ASGARİ ÜCRETİN 10 KATI MAAŞ

Yeni mezunlar için açılan sosyal medyanın gündemine oturdu. İlanda 240 bin liralık maaş dikkat çekerken, yan haklar da yorum yağmuruna tutuldu. kullanıcıları 'yeni mezuna 240 bin veren şirket tecrübeli çalışana ne kadar veriyor acaba?' sorusunu sordu.

Yeni mezunlar için açılan iş ilanı hayrete düşürdü! Maaş asgari ücretin 10 katı

YÜZDE 100 KAPSAYICI SİGORTA, TAŞINMA DESTEĞİ

İşte sosyal medyanın konuştuğu o ilan:

•⁠ 240 bin TL aylık net maaş
•⁠ %100 kapsayıcı sağlık, diş ve göz sigortası
•⁠ Taşınma desteği

Yeni mezunlar için açılan iş ilanı hayrete düşürdü! Maaş asgari ücretin 10 katı
ETİKETLER
#istanbul
#sosyal medya
#asgari ücret
#iş ilanı
#Oyun Şirketi
#Yüksek Maaş
#Yan Haklar
#Yaşam
