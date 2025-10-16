Menü Kapat
Otomobilde yıl sonu kampanyaları belli oldu: İşte indirimli sıfır araç fiyatları

Ekim 16, 2025 09:52
1
Otomobilde yıl sonu kampanyaları belli oldu: İşte indirimli sıfır araç fiyatları

Sıfır araç almak isteyenler kampanyaları yakından takip ediyor. Yılın son çeyreğine girildiğinde şirketler de araba markalarındaki kampanyalarına hız verdi. İşte Ekim 2025 itibariyle 2026'dan önce son çıkışta indirimli sıfır araç fiyatları!

 

 

2
Otomobilde yıl sonu kampanyaları: İşte indirimli sıfır araç fiyatları

CITROËN

Yeni %100 elektrikli Citroën Ë-C3: 150.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.

Citroën C4 (benzinli YOU) ve Citroën C4 X (MAX donanım):

150.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi veya

30.000 TL nakit indirim.

Citroën ë-C4 (elektrikli):

150.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi veya

30.000 TL nakit indirim.

3

Citroën C3 Aircross:

PLUS donanım: 300.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.

MAX donanım: 200.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.

Citroën ë-C3 Aircross (elektrikli): 200.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.

Citroën Ami (elektrikli):

270.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi veya

40.000 TL nakit indirim.

4

Berlingo Kombi:

YOU & PLUS donanım: 300.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.

MAX donanım: 600.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.

Berlingo Van: 500.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.

Spacetourer: 280.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.

Jumpy Van: 600.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.

Jumper: 700.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi

5

JEEP

- Avenger Electric modelinin Limited donanımlı versiyonu 49 bin TL, Summit donanımlı versiyonu 66 bin 800 TL takas desteği,

- Avenger e-Hybrid modelinin Limited donanımlı versiyonuna 60 bin TL, Summit donanımlı versiyonuna 116 bin TL’ye varan takas desteği,

- Avenger 4xe modelinin Overland donanımlı versiyonu 116 bin TL takas desteği,

- North Star’a 115 bin TL ve Summit donanımlı versiyonuna 60 bin TL takas desteği

- Compass’ın North Star ve Summit versiyonları için; 500 bin TL, 12 ay taksit yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğinden yararlanılabiliyor.

6

NISSAN

Nissan Juke

Manuel Tekna: 1.549.000 TL kampanyalı fiyat.

Otomatik Tekna DCT: 100.000 TL nakit desteği + bireysel müşterilere 240.000 TL’ye kadar 12 ay %0 faizli kredi.

Ticari müşteriler (Tekna DCT): 100.000 TL nakit desteği + 500.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.

N-Design, N-Sport, Platinum: 100.000 TL nakit desteği. Ticari müşterilere 500.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.

Platinum Premium: 150.000 TL nakit desteği + ticari müşterilere 500.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.

7

Nissan Qashqai Mild Hybrid

Designpack: 1.999.000 TL kampanyalı fiyat.

Skypack: 100.000 TL nakit desteği + ticari müşterilere 600.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.

Skypack 4x4, N-Design, Platinum, Platinum Premium: Nakit desteği yok, yalnızca ticari müşterilere 600.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.

Nissan Qashqai e-POWER

N-Design: 200.000 TL nakit desteği. Ticari müşterilere ek 600.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.

Skypack, Platinum, Platinum Premium: 100.000 TL nakit desteği. Ticari müşterilere 600.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.

8

NISSAN

Nissan X-Trail Mild Hybrid

Platinum: 3.399.000 TL kampanyalı fiyat.

Platinum Premium: 100.000 TL nakit desteği + ticari müşterilere ek 600.000 TL’ye kadar 6 ay %0 faizli kredi.

Nissan Townstar

Van Benzinli L2 Uzun Şasi (Visia, Tekna): KOBİ’lere özel 50.000 TL nakit desteği +

- 300.000 TL’ye kadar 10 ay %0 faizli kredi

- 500.000 TL’ye kadar 12 ay %1,99 faizli kredi

Van EV: KOBİ’lere özel 300.000 TL’ye kadar 10 ay %0 faizli kredi veya 500.000 TL’ye kadar 12 ay %1,99 faizli kredi.

Combi EV: KOBİ’lere özel 300.000 TL’ye kadar 10 ay %0 faizli kredi veya 500.000 TL’ye kadar 12 ay %1,99 faizli kredi.

9

MERCEDES-BENZ

- C 200 4MATIC AMG: 3.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,70 faiz

- C 200 4MATIC All-Terrain: 3.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,75 faiz

- GLC 180: 3.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,85 faiz

- GLC 180 Coupé: 3.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,70 faiz

- GLC 300 d 4MATIC: 3.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,95 faiz

- E 180 AMG & Exclusive: 3.500.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,95 faiz

- E 220 d 4MATIC AMG & Exclusive: 5.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %3,10 faiz

- EQB 250+ FL Night Edition: 2.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,90 faiz

- EQS 450 4MATIC: 4.000.000 TL krediye 12, 18, 24 ve 36 ay vadelerde %2,70 faiz

10

JAECOO

Evolve (4x4)

Ticari müşterilere özel:

400.000 TL, 6 ay %0 faizli kredi veya 1.000.000 TL, 12 ay vadeli %2,72 faizli kredi

2.725.000 TL’den başlayan fiyatlar

Revive (4x2)

2.150.000 TL’den başlayan fiyatlar

11

FIAT

Scudo Van

600.000 TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi

Ducato Van ve Ducato Kamyonet

700.000 TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi

Ducato Minibüs

500.000 TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi

Doblo Combi

600.000 TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi

Doblo Cargo

400.000 TL’ye 12 ay vadeli %0 faizli kredi

Scudo Combi / Combimix

500.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli %0 faizli kredi

Nakit Alım İndirimleri

Doblo, Doblo Cargo, Scudo → 75.000 TL indirim

Ducato Van ve Ducato Kamyonet → 100.000 TL indirim

Ducato Minibüs → 200.000 TL indirim

12

CITROËN

Yeni %100 elektrikli Citroën Ë-C3: 150.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.

Citroën C4 (benzinli YOU) ve Citroën C4 X (MAX donanım):

150.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi veya

30.000 TL nakit indirim.

Citroën ë-C4 (elektrikli):

150.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi veya

30.000 TL nakit indirim.

Citroën C3 Aircross:

PLUS donanım: 300.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.

MAX donanım: 200.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.

Citroën ë-C3 Aircross (elektrikli): 200.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi.

Citroën Ami (elektrikli):

270.000 TL, 12 ay vade, %0 faizli kredi veya

40.000 TL nakit indirim.

