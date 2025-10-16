İstanbul'da kara para soruşturması! Sezgin Baran Korkmaz dahil 7 kişiye gözaltı kararı

Kategoriler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; "Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tefecilik, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.
Soruşturma çerçevesinde şüpheliler; Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı, Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verildi.
Arama ve el koyma kararlarına istinaden operasyonda, şüpheliler Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe gözaltına alındı.