Alacak verecek tartışması kanlı bitti: Peş peşe tetiğe bastı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir yem fabrikasının bahçesinde 3 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine M.A.Ö, av tüfeğiyle Halil İbrahim Tuzcu ve Ali Taha Demir'e ateş etti.

İKİSİ DE KURTARILAMADI

Silah seslerini duyan vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince Tuzcu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Demir ise kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli, M.A.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.