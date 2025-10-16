Alacak verecek tartışması kanlı bitti: Peş peşe tetiğe bastı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Muğla'nın Milas ilçesinde bir yem fabrikasının bahçesinde 3 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine M.A.Ö, av tüfeğiyle Halil İbrahim Tuzcu ve Ali Taha Demir'e ateş etti.
Silah seslerini duyan vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince Tuzcu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Demir ise kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli, M.A.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.