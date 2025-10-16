Yaya yolundan geçen kadına çarptı! Dehşet anlar saniye saniye kameralara yansıdı!

Sincan Ahi Mesut Bulvarı'nda meydana gelen olayda, karşı yola geçmeye çalışan bir kadına, trafikte hızla seyreden bir araç çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kadın aracın üstünden metrelerce uzağa savrularak ağır yaralandı. Dehşet kaza anına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

MAHALLELİ UYARI SİSTEMLERİ YETERSİZ DEDİ

Bölgedeki uyarı sistemlerinin ve trafik ışıklarının az olduğunu iddia eden çevre halkı ise bu nedenden dolayı sürekli kazaların meydana geldiğini söyledi. Yetkililere defalarca şikayette bulunmalarına rağmen sonuç alamadıklarını ifade eden mahalleli, yakında bulunan okul nedeniyle öğrencilerin can sağlığının tehlikede olduğunu dile getirdi. Başta çocuklar olmak üzere civarda yaşayan herkesin hayatının tehlikede olduğuna değinen vatandaşlar, duydukları endişenin ancak alınacak önlemler sayesinde sona ereceğini ifade etti.

"YAYA GEÇİDİ OLDUĞU HALDE ARAÇLAR DURMUYOR"

Kazalarla ilgili konuşan vatandaşlardan Ömer Gülen, "Akşam vakitlerinde trafik burada kilitleniyor. Öğrenciler buradan geçemiyor. Burası bize sorun oluyor. Üst geçit yapılmasını veya önlem alınmasını istiyoruz. Buna bir çare bulunmasını istiyoruz. Gözümüzün önünde kaza oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne kaç kez başvuruda bulunduk ama tedbir alınmadı. Olaylar yine devam ediyor. Işık ve uyarı sistemleri yok. Yayalara öncelik verilmesi lazım. Burada yaya geçidi olduğu halde araçlar durmuyor ve canımız tehlikeye giriyor. Buraya hiçbir müdahale yapılmıyor. En kısa sürede gerekenin yapılmasını temenni ediyoruz" dedi.

"SÜRÜCÜLER KURAL TANIMIYOR"

Sürücülerin kural tanımadığı söyleyen Ahmet Kaygusuz, "İnsanlar geçmekte zorluk çekiyor. Araçlar yayalara yol vermiyor ve çok hızlı geçiyor. Anne ve çocuğuna araba çarptı. Durumları nedir bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR SONUÇSUZ

Şikayetlerine rağmen sonuç alamadıklarını dile getiren Fadime Babat, "Burada sürekli kaza oluyor. İleride okul olduğu için burası hep kalabalık oluyor. Öğrenciler sürekli sıkıntı çekiyor. Geçenlerde birine araba çarptı. Durumu nedir bilmiyoruz. Nereye başvurduysak bir sonuç alamadık" şeklinde konuştu.