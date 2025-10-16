Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Yaya yolundan geçen kadına çarptı! Dehşet anlar saniye saniye kameralara yansıdı!

Ankara'da karşıya geçmeyen çalışan kadın otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Feci kazaya ait görüntüler ortaya çıktı. Bölge halkı ise trafik ışığı ve uyarı levhalarının yetersiz olduğunu ileri sürerek kazaların sık yaşandığını ileri sürdü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 15:48

Ahi Mesut Bulvarı'nda meydana gelen olayda, karşı yola geçmeye çalışan bir kadına, trafikte hızla seyreden bir araç çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kadın aracın üstünden metrelerce uzağa savrularak ağır yaralandı. Dehşet kaza anına dair görüntüleri ortaya çıktı.

Yaya yolundan geçen kadına çarptı! Dehşet anlar saniye saniye kameralara yansıdı!

MAHALLELİ UYARI SİSTEMLERİ YETERSİZ DEDİ

Bölgedeki uyarı sistemlerinin ve trafik ışıklarının az olduğunu iddia eden çevre halkı ise bu nedenden dolayı sürekli kazaların meydana geldiğini söyledi. Yetkililere defalarca şikayette bulunmalarına rağmen sonuç alamadıklarını ifade eden mahalleli, yakında bulunan okul nedeniyle öğrencilerin can sağlığının tehlikede olduğunu dile getirdi. Başta çocuklar olmak üzere civarda yaşayan herkesin hayatının tehlikede olduğuna değinen vatandaşlar, duydukları endişenin ancak alınacak önlemler sayesinde sona ereceğini ifade etti.

Yaya yolundan geçen kadına çarptı! Dehşet anlar saniye saniye kameralara yansıdı!

"YAYA GEÇİDİ OLDUĞU HALDE ARAÇLAR DURMUYOR"

Kazalarla ilgili konuşan vatandaşlardan Ömer Gülen, "Akşam vakitlerinde trafik burada kilitleniyor. Öğrenciler buradan geçemiyor. Burası bize sorun oluyor. Üst geçit yapılmasını veya önlem alınmasını istiyoruz. Buna bir çare bulunmasını istiyoruz. Gözümüzün önünde kaza oldu. 'ne kaç kez başvuruda bulunduk ama tedbir alınmadı. Olaylar yine devam ediyor. Işık ve uyarı sistemleri yok. Yayalara öncelik verilmesi lazım. Burada olduğu halde araçlar durmuyor ve canımız tehlikeye giriyor. Buraya hiçbir müdahale yapılmıyor. En kısa sürede gerekenin yapılmasını temenni ediyoruz" dedi.

Yaya yolundan geçen kadına çarptı! Dehşet anlar saniye saniye kameralara yansıdı!

"SÜRÜCÜLER KURAL TANIMIYOR"

Sürücülerin kural tanımadığı söyleyen Ahmet Kaygusuz, "İnsanlar geçmekte zorluk çekiyor. Araçlar yayalara yol vermiyor ve çok hızlı geçiyor. Anne ve çocuğuna araba çarptı. Durumları nedir bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaya yolundan geçen kadına çarptı! Dehşet anlar saniye saniye kameralara yansıdı!

BAŞVURULAR SONUÇSUZ

Şikayetlerine rağmen sonuç alamadıklarını dile getiren Fadime Babat, "Burada sürekli kaza oluyor. İleride okul olduğu için burası hep kalabalık oluyor. Öğrenciler sürekli sıkıntı çekiyor. Geçenlerde birine araba çarptı. Durumu nedir bilmiyoruz. Nereye başvurduysak bir sonuç alamadık" şeklinde konuştu.

Yaya yolundan geçen kadına çarptı! Dehşet anlar saniye saniye kameralara yansıdı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trafik lambasına çarpan martıyı kalp masajıyla hayata döndürdü! O anlar kamerada
Trafik cezalarında yeni dönem! Haftaya Meclis'e geliyor: Hükümet radara karşı uyaracak
ETİKETLER
#trafik kazası
#güvenlik kamerası
#ankara büyükşehir belediyesi
#yaya geçidi
#sincan
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.