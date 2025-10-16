Ülkede bir ilk yaşandı: Alkollü bisiklet süren öğretmen görevden alındı

Japonya'nın Funabaşi şehrinde bir öğretmen, alkollü bir mekanda, alkol aldıktan sonra evine bisikletle dönmek istedi. 36 yaşındaki öğretmen polis denetimine yakalanınca ise yakayı ele verdi.

Polisin alkol testi sonucunda, öğretmenin vücudundaki alkol seviyesinin yasal sınırın üzerinde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine öğretmen, eyaletin eğitim kurulu tarafından görevden alındı.

ÜLKEDE BİR İLK

Japonya'da alkollü olarak bisiklet sürdüğü için ilk defa bir öğretmen görevden alındı.

Ülkede, Kasım 2024'te yürürlüğe giren revize edilmiş kanunla, alkollü bisiklet sürmek de cezaya tabi hale gelmişti.