Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Ülkede bir ilk yaşandı: Alkollü bisiklet süren öğretmen görevden alındı

Japonya'nın Funabaşı şehrinde bir öğretmen, alkollü olarak bisiklet kullanırken yakalandı. Eğitim kurulu, öğretmenin görevden alınmasına karar verdi.

Ülkede bir ilk yaşandı: Alkollü bisiklet süren öğretmen görevden alındı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 15:41
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 15:41

'nın Funabaşi şehrinde bir öğretmen, alkollü bir mekanda, aldıktan sonra evine bisikletle dönmek istedi. 36 yaşındaki öğretmen polis denetimine yakalanınca ise yakayı ele verdi.

Polisin alkol testi sonucunda, öğretmenin vücudundaki alkol seviyesinin yasal sınırın üzerinde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine öğretmen, eyaletin eğitim kurulu tarafından görevden alındı.

Ülkede bir ilk yaşandı: Alkollü bisiklet süren öğretmen görevden alındı

ÜLKEDE BİR İLK

Japonya'da alkollü olarak sürdüğü için ilk defa bir öğretmen görevden alındı.

Ülkede, Kasım 2024'te yürürlüğe giren revize edilmiş kanunla, alkollü bisiklet sürmek de cezaya tabi hale gelmişti.

ETİKETLER
#bisiklet
#ceza
#japonya
#alkol
#kanun
#öğretmen ataması
#Dünya
