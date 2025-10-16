Dünyada yaşanacak en iyi 20 şehir belli oldu: Viyana'nın tahtı sallandı

Dünya genelinde 173 şehir değerlendirildi ve dünyanın en yaşanabilir şehirleri sıralandı. Economist Intelligence Unit, dünyada yaşanacak en iyi şehirleri sıralayan yıllık Küresel Yaşanabilirlik Endeksi'ni yayınladı.

VİYANA'NIN TAHTI SALLANDI

Araştırmalar esnasında bölgenin istikrarı, sağlık hizmetleri, kültürü, çevresi, eğitimi ve altyapısı gibi çok sayıda önemli göstergeye dikkat edildi. Zirve bu kez değişti. En yaşanabilir şehir Danimarka'nın başkenti Kopenhag oldu ve Viyana'nın tahtı sarsıldı.

Kopenhag, olağanüstü yaşam kalitesi, mükemmel altyapısı ve çevresel sorumluluğa olan sarsılmaz bağlılığı sayesinde uzun zamandır sakinleri için birinci sınıf bir destinasyon olarak kabul ediliyor.

The Mirror'ın haberine göre sıralamada yüksek puan alan bir diğer bölge ise Asya-Pasifik bölgesi oldu. Bu bölgede ilk 20'de dokuz şehir yer aldı.

İkinci sırada ise 2024 yılının birincisi Viyana var. Avusturya'nın başkenti Viyana'nın 2022'den bu yana her yıl düzenli olarak şampiyon olmasına rağmen, bu sene ikinci sırada yer aldı.

İsviçre'nin Zürih şehri ise 3. sıradaydı.

İşte dünyada yaşanacak en iyi 20 şehir :

1. Kopenhag, Danimarka.

2. Viyana, Avusturya (beraberlik).

2. Zürih, İsviçre (beraberlik).

4. Melbourne, Avustralya .

5. Cenevre, İsviçre.

6. Sidney, Avustralya.

7. Osaka, Japonya (beraberlik).

7. Auckland, Yeni Zelanda (beraberlik).

9. Adelaide, Avustralya.

10. Vancouver, Kanada .

11. Lüksemburg.

12. Toronto, Kanada.

13. Helsinki, Finlandiya.

14. Tokyo, Japonya.

15. Perth, Avustralya.

16. Brisbane, Avustralya.

17. Frankfurt, Almanya.

18. Calgary, Kanada.

19. Amsterdam, Hollanda.

20. Wellington, Yeni Zelanda.