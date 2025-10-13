En iyi satış değerine sahip otomobiller belli oldu! Türkiye'de bu markalar sıkça tercih ediliyor

Sıfır ve ikinci otomobil piyasası hareketli geçerken yıllar geçerken bazı modellerde değer düşebiliyor. Otomobil uzmanları değer kaybetmeyen markaları önerirken bakım ve teknik arızaların göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çiziyor.

Otomobillerin gayrimenkulün aksine değerleri hızla düşüyor. 2025 itibarıyla Amerika'daki en iyi yeniden satış değerine sahip otomobiller belli oldu. Listedeki markalarda Türkiye’de de sık kullanılan markalar yer alıyor.

TOYOTA DEĞER KORUMADA 1 NUMARA

Toyota'nıngüvenilirlik ve uygun fiyat konusundaki itibarı, yeniden satış değerinde karşılığını vermeye devam ediyor. Visualcapitalist'te yer alan detaylarda CorollaCross, üç yıl sonra yalnızca%2,63(-662 $)değer kaybederek listenin başında yer alıyor.4Runner,C-HRveTacomagibi diğer Toyota modelleri de bu konuda iyi performans gösteriyor. Toyota, bu yılın başlarında Amerika'nın en güvenilir dördüncü otomobil markasıseçilmişti.

JAPON ARABALARI GENELLİKLE DAHA YAVAŞ DEĞER KAYBEDER

Toyota'nın yanı sıra diğer Japon markaları da iyi performans gösteriyor.Subaru'nun Crosstrek'i,dört tekerlekten çekişli çok yönlülüğünden dolayı muhtemelen sadece%4,90'lıkbir değer kaybı oranıyla dördüncü sırada yer alıyor .

Honda CivicveNissan Versagibi kompakt otomobillerde verimlilik, pratiklik ve güvenilirliğin etkileyici bir karışımını sunarak ilk 10'da yer alıyor.

Toyota - Corolla Cross- 2,63%- 662 dolar

Toyota - 4Runner- 4,85%- 2.209 dolar

Toyota - C-HR- 4,89%- 1.260 dolar

Subaru - Crosstrek- 4,90%- 1.277 dolar

Toyota - Tacoma- 5.34%- 2.040 dolar

Ford - Mustang- 5,41%- 2.822 dolar

Nissan- Versa- 5,74%- 993 dolar

Toyota- Siena- 5,80%- 2.515 dolar

Honda - Medeni- 5,84%- 1.536 dolar

Toyota - RAV4- 7,90%- 2.524 dolar

Kia - Rio- 8,49%- 1.437 dolar

Toyota - Corolla Hibrit- 8,63%- 2.075 dolar

Toyota - Taç- 8,70%- 2.137 dolar

Toyota - RAV4 Hibrit- 8,84%- 2.989 dolar