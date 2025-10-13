En iyi satış değerine sahip otomobiller belli oldu! Türkiye'de bu markalar sıkça tercih ediliyor

Kategoriler
Sıfır ve ikinci otomobil piyasası hareketli geçerken yıllar geçerken bazı modellerde değer düşebiliyor. Otomobil uzmanları değer kaybetmeyen markaları önerirken bakım ve teknik arızaların göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çiziyor.
Otomobillerin gayrimenkulün aksine değerleri hızla düşüyor. 2025 itibarıyla Amerika'daki en iyi yeniden satış değerine sahip otomobiller belli oldu. Listedeki markalarda Türkiye’de de sık kullanılan markalar yer alıyor.
Toyota'nıngüvenilirlik ve uygun fiyat konusundaki itibarı, yeniden satış değerinde karşılığını vermeye devam ediyor. Visualcapitalist'te yer alan detaylarda CorollaCross, üç yıl sonra yalnızca%2,63(-662 $)değer kaybederek listenin başında yer alıyor.4Runner,C-HRveTacomagibi diğer Toyota modelleri de bu konuda iyi performans gösteriyor. Toyota, bu yılın başlarında Amerika'nın en güvenilir dördüncü otomobil markasıseçilmişti.
Toyota'nın yanı sıra diğer Japon markaları da iyi performans gösteriyor.Subaru'nun Crosstrek'i,dört tekerlekten çekişli çok yönlülüğünden dolayı muhtemelen sadece%4,90'lıkbir değer kaybı oranıyla dördüncü sırada yer alıyor .
Honda CivicveNissan Versagibi kompakt otomobillerde verimlilik, pratiklik ve güvenilirliğin etkileyici bir karışımını sunarak ilk 10'da yer alıyor.
Toyota - Corolla Cross- 2,63%- 662 dolar
Toyota - 4Runner- 4,85%- 2.209 dolar
Toyota - C-HR- 4,89%- 1.260 dolar
Subaru - Crosstrek- 4,90%- 1.277 dolar
Toyota - Tacoma- 5.34%- 2.040 dolar
Ford - Mustang- 5,41%- 2.822 dolar
Nissan- Versa- 5,74%- 993 dolar
Toyota- Siena- 5,80%- 2.515 dolar
Honda - Medeni- 5,84%- 1.536 dolar
Toyota - RAV4- 7,90%- 2.524 dolar
Kia - Rio- 8,49%- 1.437 dolar
Toyota - Corolla Hibrit- 8,63%- 2.075 dolar
Toyota - Taç- 8,70%- 2.137 dolar
Toyota - RAV4 Hibrit- 8,84%- 2.989 dolar