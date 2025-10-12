TasteAtlas dünyanın en iyi dürümlerini açıkladı: Listede Türkiye'den tek yemek var!

Kategoriler
TasteAtlas, zaman zaman geleneksel tarifleri de mercek altına aldığı listeler oluşturuyor.
Site bu kapsamda Ekim 2025’e ait dünyanın en iyi 20 dürümü listesini açıkladı. Tantuni bahsi geçen listede kendine üçüncü sıradan yer buldu.
DÜNYANIN EN İYİ 20 DÜRÜMÜ
1.Gyros (Yunanistan)
2.Sangchu Ssam (Güney Kore)
3.Tantuni (Türkiye)
4.Enchiladas Suizas (Meksika)
5.Carne Asada Burrito (Amerika)
6.Kathi Roll (Hindistan)
7.Burrito (Meksika)
8.Enchiladas (Meksika)
9.Mulita (Meksika)
10.Enchiladas Mineras (Meksika)
11.Mission Burrito (Amerika)
12.Salsa Verde Enchiladas (Meksika)
13.Nacatamal (Nikaragua)
14.Chicken Kathi Roll (Hindistan)
15.Chimichanga (Amerika)
16. Enchiladas de Camaron (Meksika)
17. Bo Bia (Vietnam)
18. Wrap Roti (Trinidad ve Tobago)
19.Taquitos (Meksika)
20.California Burrito (Amerika)