Cebinden çıkarıp ardı ardına fırlattı! Bursa'da yumurtalı saldırgan aranıyor

Bursa İnegöl'de kimliği belirsiz bir kişi kapalı olan bir kuaförün camına cebinden çıkardığı 5 yumurtayı attı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken iş yeri sahibi sabah dükkanını açmaya geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Kuaför olayı polis ekiplerine bildirdi. Ekipler ise iş yeri kamerasını inceleyerek yumurtalı saldırganın peşine düştü. Olayla ilgili inceleme sürdüğü öğrenildi.