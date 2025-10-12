Bakanlık polislere soruşturma açtı! Kaçan motorcuyu böyle durdurdular

Gaziantep'te aracının plakasını kapatarak, abart egzoz kullanarak ve makas atarak trafikte seyreden motosiklet sürücüsü trafik polislerinin 3 kilometre süren kovalamacası sonucu yakalandı. Polis ekiplerinin çarparak durdurabildiği sürücüye dur ihtarına uymamak, yetersiz ehliyet, plaka kapatmak, abartılı egzoz gibi mevzuat hükümlerinden cezai işlem uygulandı. Olayda motosikletin durduruluş şeklinin mevzuata uygun olmadığı değerlendirildiğinden konuyla ilgili idari soruşturma başlatılarak ve İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talebinde bulunulduğu öğrenildi.