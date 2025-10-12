Sivil polisi vale sandı, cezayı yedi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde gece yarısı gerçekleştirilen alkol denetiminde ilginç bir olay yaşandı. Uygulamada durdurulan bir sürücü, sivil trafik polislerini vale zannetti. Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücünün 147 promil alkollü olduğu belirlendi. Yasal sınırın oldukça üzerinde çıkan sürücüye, “alkollü araç kullanmak” suçundan 9 bin lira idari para cezası kesildi. O anlar kameralara böyle yansıdı.