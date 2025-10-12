Sivil polisi vale sandı, cezayı yedi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde gece yarısı gerçekleştirilen alkol denetiminde ilginç bir olay yaşandı. Uygulamada durdurulan bir sürücü, sivil trafik polislerini vale zannetti. Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücünün 147 promil alkollü olduğu belirlendi. Yasal sınırın oldukça üzerinde çıkan sürücüye, “alkollü araç kullanmak” suçundan 9 bin lira idari para cezası kesildi. O anlar kameralara böyle yansıdı.