Bir sigara grubuna zam geldi! Fiyat listesi değişti: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Yeni yılın ilk haftasında sigara tiryakilerini üzecek haber geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Erol Dündar, bir sigara grubuna gelen 5 TL'lik zammı sosyal medya hesabından duyurdu. İşte detaylar...

05.01.2026
05.01.2026
05.01.2026

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) başta olmak üzere vergi oranları ile artan üretim ve dağıtım maliyetlerinin fiyatlara yansımaya başladı. Zamdan etkilenecekler listesinde yer alan sigaraya yeni yılın ilk haftasında zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medyada yaptığı paylaşımla sigara tiryakilerine kötü haberi duyurdu.

TİRYAKİLERE KÖTÜ HABERİ DUYURDU

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yaptığı açıklamada bir sigara grubuna gelen 5 TL'lik zammı sosyal medya hesabından duyurdu. Dündar "Bir sigara grubunda 5 TL’lik zam uygulaması bugün itibarıyla başladı" ifadelerini kullandı.

EN UCUZ SİGARA 90 TL

5 Ocak 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla geçerli olan yeni tarifeye göre, tütün ürünlerindeki taban ve tavan fiyatlar şu şekilde şekillendi:

En Ucuz Sigara: 90 TL

En Pahalı Sigara: 105 TL

