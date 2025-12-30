Bir sigara grubuna yeni yıl zammı

Kategoriler
Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.
Bundan birkaç gün önce yaptığı açıklamada ilk sigara grubuna 5 TL’lik zam geçişinin uygulandığını hatırlatan Dündar, başka bir sigara grubuna daha 5 TL'lik zam geldiğini açıkladı.
Yeni zamla birlikte grubun en ucuz sigarasının fiyatı 90 TL, en pahalı sigara fiyatı ise 95 TL oldu. Zamlar 5 Ocak’tan itibaren geçerli olacak.