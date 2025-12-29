Menü Kapat
Nakit ihtiyacı olanlara iyi haber! Yılın son günlerinde en düşük faizli ihtiyaç kredisi belli oldu

Aralık 29, 2025 15:27
1
en düşük faizli ihtiyaç kredisi

Yılın son günlerinde artan nakit ihtiyacını karşılamak için bankaların tüketici kredisi kampanyaları rağbet görüyor. Bankalar da müşteri kazanmak amacıyla avantajlı teklifler sunuyor. Peki 100 bin lira nakit ihtiyacı olan bir tüketici 24 ay vadeli kredi kullandığında ne kadar geri ödeme yapacak? İşte en dük faiz oranlarına sahip ihtiyaç kredileri...
 

2
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kasım 2025 dönemine ilişkin Türk bankacılık sektörü verilerini kamuoyuyla paylaştı. Kasım 2025 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 22.174.514 milyon TL, menkul değerler 6.902.391 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,43 oldu.
 

3
Akbank – 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi

AKBANK– 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: % 3,54
Toplam Ödeme: 167.758 TL
Aylık Taksit: 6.969 TL
 

4
ON Dijital Bankacılık – 3 Ay Ertelemeli Dijital İhtiyaç Kredisi

ON DİJİTAL BANKACILIK – 3 Ay Ertelemeli Dijital İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: % 2,79
Toplam Ödeme: 151.955 TL
Aylık Taksit: 6.311 TL

 

5
CEPTETEB – İhtiyaç Kredisi

CEPTETEB – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: % 2,99
Toplam Ödeme: 156.093 TL
Aylık Taksit: 6.483 TL
 

6
TEB – İhtiyaç Kredisi

TEB – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: % 2,99
Toplam Ödeme: 156.093 TL
Aylık Taksit: 6.483 TL
 

7
Ziraat Bankası – İhtiyaç Kredisi

ZİRAAT BANKASI – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: % 3,99
Toplam Ödeme: 177.608 TL
Aylık Taksit: 7.379 TL
 

8
Yapı Kredi – İhtiyaç Kredisi

YAPI KREDİ – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: % 3,49
Toplam Ödeme: 166.681 TL
Aylık Taksit: 6.924 TL
 

9
DenizBank – İhtiyaç Kredisi

DenizBank – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: % 3,34
Toplam Ödeme: 163.468 TL
Aylık Taksit: 6.790 TL
 

10
Enpara.com – Masrafsız İhtiyaç Kredisi

EN PARA – Masrafsız İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: % 3,29
Toplam Ödeme: 161.904 TL
Aylık Taksit: 6.746 TL

 

11
Garanti BBVA – Tüketici Kredisi

GARANTİ BBVA – Tüketici Kredisi

Faiz Oranı: % 3,14
Toplam Ödeme: 159.233 TL
Aylık Taksit: 6.614 TL
 

12
QNB – İhtiyaç Kredisi

QNB – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: % 3,29
Toplam Ödeme: 162.404 TL
Aylık Taksit: 6.746 TL
 

13
GetirFinans – İhtiyaç Kredisi

GetirFinans – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: % 3,49
Toplam Ödeme: 166.181 TL
Aylık Taksit: 6.924 TL
 

14
Vakıf Katılım – Yeni Müşterilere Özel İhtiyaç Finansmanı

VAKIF KATILIM – Yeni Müşterilere Özel İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı: % 3,68
Toplam Ödeme: 170.794 TL
Aylık Taksit: 7.096 TL
 

15
Aktif Bank – İhtiyaç Kredisi

Aktif Bank – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: % 3,39
Toplam Ödeme: 164.536 TL
Aylık Taksit: 6.835 TL
 

16
İş Bankası – İhtiyaç Kredisi

İŞ BANKASI – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: % 3,50
Toplam Ödeme: 166.896 TL
Aylık Taksit: 6.933 TL
 

17
ING – Dijital İhtiyaç Kredisi

ING – Dijital İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: % 3,04
Toplam Ödeme: 157.136 TL
Aylık Taksit: 6.526 TL

 

18
HSBC – İhtiyaç Kredisi

HSBC – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: % 3,29
Toplam Ödeme: 162.404 TL
Aylık Taksit: 6.746 TL

 

19
Kuveyt Türk – İhtiyaç Finansmanı

Kuveyt Türk – İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı: % 3,81
Toplam Ödeme: 173.636 TL
Aylık Taksit: 7.214 TL
 

20
ICBC Turkey – İhtiyaç Kredisi

ICBC Turkey – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: % 4,58
Toplam Ödeme: 190.918 TL
Aylık Taksit: 7.934 TL
 

21
Ziraat Katılım – İhtiyaç Finansmanı

ZİRAAT KATILIM – İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı: % 4,39
Toplam Ödeme: 186.583 TL
Aylık Taksit: 7.753 TL
 

22
Halkbank – İhtiyaç Kredisi

HALKBANK – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: % 5,06
Toplam Ödeme: 202.063 TL
Aylık Taksit: 8.398 TL
 

23
Şekerbank – İhtiyaç Kredisi

Şekerbank – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: % 3,55
Toplam Ödeme: 167.974 TL
Aylık Taksit: 6.978 TL
 

24
Albaraka Türk – İhtiyaç Finansmanı

ALBARAKA TÜRK – İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı: % 4,30
Toplam Ödeme: 184.546 TL
Aylık Taksit: 7.669 TL

