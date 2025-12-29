Nakit ihtiyacı olanlara iyi haber! Yılın son günlerinde en düşük faizli ihtiyaç kredisi belli oldu

Kategoriler
Yılın son günlerinde artan nakit ihtiyacını karşılamak için bankaların tüketici kredisi kampanyaları rağbet görüyor. Bankalar da müşteri kazanmak amacıyla avantajlı teklifler sunuyor. Peki 100 bin lira nakit ihtiyacı olan bir tüketici 24 ay vadeli kredi kullandığında ne kadar geri ödeme yapacak? İşte en dük faiz oranlarına sahip ihtiyaç kredileri...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kasım 2025 dönemine ilişkin Türk bankacılık sektörü verilerini kamuoyuyla paylaştı. Kasım 2025 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 22.174.514 milyon TL, menkul değerler 6.902.391 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,43 oldu.
Faiz Oranı: % 3,54
Toplam Ödeme: 167.758 TL
Aylık Taksit: 6.969 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK – 3 Ay Ertelemeli Dijital İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: % 2,79
Toplam Ödeme: 151.955 TL
Aylık Taksit: 6.311 TL
Faiz Oranı: % 2,99
Toplam Ödeme: 156.093 TL
Aylık Taksit: 6.483 TL
Faiz Oranı: % 2,99
Toplam Ödeme: 156.093 TL
Aylık Taksit: 6.483 TL
Faiz Oranı: % 3,99
Toplam Ödeme: 177.608 TL
Aylık Taksit: 7.379 TL
Faiz Oranı: % 3,49
Toplam Ödeme: 166.681 TL
Aylık Taksit: 6.924 TL
Faiz Oranı: % 3,34
Toplam Ödeme: 163.468 TL
Aylık Taksit: 6.790 TL
Faiz Oranı: % 3,29
Toplam Ödeme: 161.904 TL
Aylık Taksit: 6.746 TL
GARANTİ BBVA – Tüketici Kredisi
Faiz Oranı: % 3,14
Toplam Ödeme: 159.233 TL
Aylık Taksit: 6.614 TL
Faiz Oranı: % 3,29
Toplam Ödeme: 162.404 TL
Aylık Taksit: 6.746 TL
Faiz Oranı: % 3,49
Toplam Ödeme: 166.181 TL
Aylık Taksit: 6.924 TL
Kâr Payı: % 3,68
Toplam Ödeme: 170.794 TL
Aylık Taksit: 7.096 TL
Faiz Oranı: % 3,39
Toplam Ödeme: 164.536 TL
Aylık Taksit: 6.835 TL
Faiz Oranı: % 3,50
Toplam Ödeme: 166.896 TL
Aylık Taksit: 6.933 TL
Faiz Oranı: % 3,04
Toplam Ödeme: 157.136 TL
Aylık Taksit: 6.526 TL
Faiz Oranı: % 3,29
Toplam Ödeme: 162.404 TL
Aylık Taksit: 6.746 TL
Kâr Payı: % 3,81
Toplam Ödeme: 173.636 TL
Aylık Taksit: 7.214 TL
Faiz Oranı: % 4,58
Toplam Ödeme: 190.918 TL
Aylık Taksit: 7.934 TL
Kâr Payı: % 4,39
Toplam Ödeme: 186.583 TL
Aylık Taksit: 7.753 TL
Faiz Oranı: % 5,06
Toplam Ödeme: 202.063 TL
Aylık Taksit: 8.398 TL
Faiz Oranı: % 3,55
Toplam Ödeme: 167.974 TL
Aylık Taksit: 6.978 TL
Kâr Payı: % 4,30
Toplam Ödeme: 184.546 TL
Aylık Taksit: 7.669 TL