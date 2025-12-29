Nakit ihtiyacı olanlara iyi haber! Yılın son günlerinde en düşük faizli ihtiyaç kredisi belli oldu

Yılın son günlerinde artan nakit ihtiyacını karşılamak için bankaların tüketici kredisi kampanyaları rağbet görüyor. Bankalar da müşteri kazanmak amacıyla avantajlı teklifler sunuyor. Peki 100 bin lira nakit ihtiyacı olan bir tüketici 24 ay vadeli kredi kullandığında ne kadar geri ödeme yapacak? İşte en dük faiz oranlarına sahip ihtiyaç kredileri...

