Fatih Karagümrük'te 4 ayrılık

Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı topladığı 9 puanla son sırada tamamlayan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te kadro planlaması kapsamında çalışmalar sürüyor.

Kadrosuna katmayı planladığı yeni oyuncularla ilgili görüşmelerine devam eden ve kabuk değişimine giden İstanbul temsilcisinde sıcak bir gelişme yaşandı.

Fatih Karagümrük; Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır" ifadelerine yer verildi.