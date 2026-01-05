Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı

Turkcell Süper Kupa'da yarı final maçlarının heyecanı yaşanacak. Futbolseverlerin merakla beklediği Süper Kupa'da ilk yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor, bugün saat 20.30'da Gaziantep'te karşı karşıya gelecek.

Turkcell Süper Kupa'da finale yükselecek ilk takımın belirleneceği zorlu maçta hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Karşılaşmada Aydın'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

MAÇIN VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde bugün oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) de belli oldu.

Buna göre, Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasında VAR hakemi olarak Ömer Faruk Turtay görev yapacak. AVAR'da da Hakan Yemişken ile Candaş Elbil görev yapacak.