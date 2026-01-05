Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı

Galatasaray ile Trabzonspor, bugün saat 20.30'da Turkcell Süper Kupa yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), mücadelede görev yapacak Video Yardımcı Hakemi (VAR) açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.01.2026
saat ikonu 12:20
|
GÜNCELLEME:
05.01.2026
saat ikonu 12:20

Turkcell Süper Kupa'da yarı final maçlarının heyecanı yaşanacak. Futbolseverlerin merakla beklediği Süper Kupa'da ilk yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor, bugün saat 20.30'da Gaziantep'te karşı karşıya gelecek.

Turkcell Süper Kupa'da finale yükselecek ilk takımın belirleneceği zorlu maçta hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Karşılaşmada Aydın'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

MAÇIN VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde bugün oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) de belli oldu.

Buna göre, Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasında VAR hakemi olarak Ömer Faruk Turtay görev yapacak. AVAR'da da Hakan Yemişken ile Candaş Elbil görev yapacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Kupa'da karşılaşacak! Maç öncesi muhtemel 11'ler
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.