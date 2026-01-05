Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Spor
Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Kupa'da karşılaşacak! Maç öncesi muhtemel 11'ler

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor, bugün saat 20.30'da Gaziantep Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. İşte karşılaşma öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11'ler.

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Kupa'da karşılaşacak! Maç öncesi muhtemel 11'ler
AA
GİRİŞ:
05.01.2026
09:18
GÜNCELLEME:
05.01.2026
09:22

Turkcell Süper Kupa'da yarı final maçlarının heyecanı yaşanacak. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Kupa'da ilk yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor, bugün Gaziantep'te karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak maçta hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Karşılaşma, ATV ekranlarından yayınlanacak.

Galatasaray-Trabzonspor maçında kazanan ekip, Turkcell Süper Kupa'nın finalinde, Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibi ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Kupa'da karşılaşacak! Maç öncesi muhtemel 11'ler

SÜPER KUPA'DA YENİ FORMAT HEYECANI

Galatasaray ile Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa'nın yeni formatındaki ilk maçlarına çıkacak.

Yeni formatta müsabakalar, ilk kez dört takımla oynanacak. Yarı final müsabakalarında Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası kazananıyla da lig ikincisi eşleşecek.

Galatasaray, geçen sezon hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştığı için organizasyonun yarı finalinde son kupa finalisti Trabzonspor ile eşleşti. Bu durumda Süper Lig'de geçen sezonu ikinci bitiren Fenerbahçe ile üçüncü olan Samsunspor, yarı finalde birbirlerine rakip oldu.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda yine Gaziantep'te oynanan final maçında Galatasaray'a 3-0 yenilerek kupayı elde edemeyen Trabzonspor ise bu kez rakibini yenerek Süper Kupa'da finale yükselmek istiyor.

GALATASARAY'DAKİ SON GELİŞMELER

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor. Sakatlığı bulunan Wilfried Singo, bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, karşılaşmada görev alamayacak.

Öte yandan Galatasaray'da bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, formasına kavuşuyor. Eren, 13 Kasım 2025 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmıştı.

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Kupa'da karşılaşacak! Maç öncesi muhtemel 11'ler

TRABZONSPOR'DAKİ SON GELİŞMELER

Trabzonspor'da ise Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat olan Visca ve Baniya, sakatlıkları devam eden Savic, Mustafa Eskihellaç ve Okay Yokuşlu forma giyemeyecek. Takımdan ayrılması gündemde olan Arif Boşluk da kadroda yer almayacak.

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Kupa'da karşılaşacak! Maç öncesi muhtemel 11'ler

GALATASARAY, 8. ZAFERİNİN PEŞİNDE

Galatasaray, tarihinde 8. kez Turkcell Süper Kupa'yı kazanmayı hedefliyor.

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım olan sarı-kırmızılı ekip, 7 kez bu mutluluğu yaşadı. Galatasaray, Süper Kupa'yı 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024 yıllarında müzesine götürdü.

TRABZONSPOR, 4. KEZ MUTLU SONA ULAŞMAK İSTİYOR

Trabzonspor ise tarihinde 4. kez Turkcell Süper Kupa'yı kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Bordo-mavililer; 2010, 2021 ve 2022 yıllarında kupayı müzesine götürmüştü.

REKABETTE 142. RANDEVU

Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde bugün 142. kez karşı karşıya gelecek.

52 yıllık rekabette resmi ve özel 141 karşılaşmanın 65'ini Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı. Taraflar, 32 müsabakada ise birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 192 kez ağları sarsarken, Trabzonspor da 156 gol sevinci yaşadı.

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Kupa'da karşılaşacak! Maç öncesi muhtemel 11'ler

OKAN BURUK İLE FATİH TEKKE 9. KEZ RAKİP

Bu karşılaşma iki teknik adamın da rekabetine sahne olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugüne kadar resmi maçlarda 8 kez rakip oldu.

Söz konusu müsabakalarda Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, Tekke ise İstanbulspor, Alanyaspor ve Trabzonspor'un başındaydı. Geride kalan karşılaşmalarda Okan Buruk'un ekibi 7 defa galip ayrılırken, 1 mücadele de berabere tamamlandı. Bu maçlarda Buruk'un takımı 18 gol kaydederken, Tekke'nin ekipleri ise 1 gol attı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Yunus, Sane, Barış Alper, Icardi

Trabzonspor: Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Pina, Bouchouari, Folcarelli, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Augusto

