Fatih Tekke ve Okan Buruk'un 'kilo' diyaloğu güldürdü: "Sende bu kadar para varken..."

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke ile Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Süper Kupa yarı final mücadelesi öncesi kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Tekke ve Buruk arasında geçen bir muhabbet basın toplantısına damga vurdu.

KİLO MUHABBETİ GÜLDÜRDÜ

Teknik direktörlüğün çok zor bir iş olduğunu belirten Fatih Tekke, takımının başına geçmesinin ardından 10 kilo kaybettiğini söyledi. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ise Fatih Tekke'nin bu söylemi üzerine 'Ben kilo aldım hocam" ifadelerini kullandı.

'SEN KİLO ALMAYACAKSIN DA BEN Mİ ALACAĞIM'

Okan Buruk'un sözleri üzerine esprili bir cevap veren Tekke, 'Sende bu kadar para, bu kadar oyuncu var, nasıl kilo almayacaksın. Sen kilo almayacaksın da beni mi alacağım" diye konuştu.