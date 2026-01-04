Mauro Icardi için karar verildi! Yönetim iletti, Arjantinli yıldız kabul etti

Galatasaraylı taraftarların uzun süredir merak ettiği Mauro İcardi'nin durumu netliğe kavuştu. 10 milyon Euro olan yıllık ücret alan Icardi'ye yönetim yeni bir teklif götürdü.

4,5 MİLYONU KABUL ETTİ

Yıllık ücretinin 4.5 milyon euroya düşürülmesini kabul eden Arjantinli yıldıza yönetim, 1+1 yıllık sözleşme önerdi.

ICARDI'NİN TALEBİNE OKEY VERİLDİ

Sözleşmesinin 2+1 yıl olmasını isteyen Icardi'nin bu talebine yönetim "tamam" dedi. Mauro İcardi ile önümüzdeki günlerde yeni kontratın imzalanacağı ifade edildi.