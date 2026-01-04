Mauro Icardi için karar verildi! Yönetim iletti, Arjantinli yıldız kabul etti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Galatasaraylı taraftarların uzun süredir merak ettiği Mauro İcardi'nin durumu netliğe kavuştu. 10 milyon Euro olan yıllık ücret alan Icardi'ye yönetim yeni bir teklif götürdü.
Yıllık ücretinin 4.5 milyon euroya düşürülmesini kabul eden Arjantinli yıldıza yönetim, 1+1 yıllık sözleşme önerdi.
Sözleşmesinin 2+1 yıl olmasını isteyen Icardi'nin bu talebine yönetim "tamam" dedi. Mauro İcardi ile önümüzdeki günlerde yeni kontratın imzalanacağı ifade edildi.