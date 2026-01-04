Menü Kapat
14°
Sergen Yalçın onayladı! Beşiktaş dünya yıldızlarının peşinde

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfes listesine önemli iki isim daha eklendi. Sergen Yalçın'dan da onay alan yönetim, 2 dünya yıldızı için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Sabah
04.01.2026
04.01.2026
saat ikonu 11:51

Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da ara transfer döneminde kilit oyuncuların peşinde...Kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın'ın onayıyla iki yıldız futbolcunun transfer listesine alındığı öne sürüldü.

AVRUPA'YA DÖNMEYE SICAK BAKIYOR!

Sağ bek arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların, Al-Hilal forması giyen Joao Cancelo'yu gündemine aldığı iddia edildi. Suudi Arabistan ekibinde son dönemde gözden düşen tecrübeli oyuncunun, yeniden Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

MAAŞ YÜKÜ BEŞİKTAŞ'I ZORLAYABİLİR

Yıllık 15 milyon Euro kazanan Cancelo'nun maaş yükünü aşmak isteyen Beşiktaş'ın, ücretin bir kısmını kendisinin kalan bölümünü ise Al-Hilal'in karşılayacağı ve performansa bağlı satın alma opsiyonunu içeren bir plan üzerinde çalıştığı aktarıldı.

RADARDAKİ İKİNCİ İSİM

Kara Kartal cephesinin, milli takımdaki yerini kaybetmek istemeyen 31 yaşındaki futbolcu için kısa süre içinde ilk temasları kurabileceği konuşuluyor. Sezon başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile adı geçen Lucas Vazquez'in ise yeniden siyah-beyazlıların radarına girdiği ifade edildi.

MALİYET HESAPLARI YAPILACAK

Real Madrid'den ayrılarak Bayer Leverkusen'e transfer olan 34 yaşındaki kanat bekin, Almanya'da aradığını bulamadığı ileri sürüldü. İspanyol yıldızın kariyerinin son döneminde yeni bir sayfa açmak istediği belirtilirken, Beşiktaş'ın oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi. Beşiktaş'ın her iki yıldız futbolcu için de maliyet hesapları yaparak yakın zamanda somut adımlar atmasının beklendiği gelen haberler arasında...

