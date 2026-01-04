Victor Osimhen transferine kesin gözüyle bakılıyor! Gideceği takım da açıklandı

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen için sürpriz bir transfer iddiası gündeme taşıdı. Alman basınından Sport Bild’in haberine göre; yeni transferler için nakit ihtiyacı oluşan Galatasaray, Osimhen’in satışına pek uzak da değil.

BAYERN MÜNİH’E TRANSFER OLABİLİR

Haberde; Osimhen’in Bayern Münih’e transfer ihtimalinin ciddi şekilde masada olduğu ifade edildi. Yeni transferler adına kaynak bulmak isteyen Galatasaray, yıldız golcünün ayrılığına sıcak bakıyor...

57 MAÇTA 49 GOL

Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 57 karşılaşmada 49 gol atarken 8 de asist yaptı.