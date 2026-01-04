Galatasaray'da Berkan Kutlu ile yollar ayrıldı

Bir süredir ismi farklı kulüplerin transfer listesinde geçen Galatasaraylı Berkan Kutlu, sarı kırmızılı kulübün kadrosundan ayrıldı.

"MÜCADELEDEN ASLA VAZGEÇMEYEN BERKAN KUTLU'YA..."

Sarı-kırmızılı kulüp, gelişmeyi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Galatasaray'ın duygusal mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Birlikte kazandığımız başarılar ve yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun."

2021-2022 sezonu başında Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Berkan Kutlu, sarı-kırmızılı formayla 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Kutlu'nun Konyaspor'a transfer olacağı öne sürülüyor.

https://x.com/GalatasaraySK/status/2007889169146593630