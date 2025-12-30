Hem Avrupa'dan hem de Süper Lig'den talipleri var! Gözler Okan Buruk'ta: Nihai kararı verecek

Galatasaray'da uzun süredir düzenli olarak forma şansı bulamayan Berkan Kutlu'nun geleceğine yönelik planlar netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak istediği öğrenilen Kutlu'yu hem Türkiye’den hem de Avrupa’dan birçok kulübün gözlemlediği öğrenildi.

HEM AVRUPA'DAN HEM DE SÜPER LİG'DEN TALİPLERİ VAR

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Alanyaspor, Kayserispor, Konyaspor ve Kocaelispor’un Berkan Kutlu için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

GÖZLER OKAN BURUK VE YÖNETİMDE

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe ve Espanyol’un da Berkan Kutlu'yu transfer listesine aldığı öne sürüldü. Gözler şimdi ise Galatasaray cephesinde... Okan Buruk ve yönetimin vereceği nihai karar bekleniyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞECEK

Berkan Kutlu’nun sarı-kırmızılı kulüpten resmi izin çıkması durumunda talipleriyle görüşmelere başlayacağı ve kariyerini daha fazla süre alabileceği bir takımda sürdürmek istediği belirtiliyor. Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.