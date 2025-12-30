Menü Kapat
Hava Durumu
Hem Avrupa'dan hem de Süper Lig'den talipleri var! Gözler Okan Buruk'ta: Nihai kararı verecek

Galatasaray'da forma şansı çok fazla bulamayan Berkan Kutlu'ya hem Süper Lig'den hem de Avrupa'dan taliplerin olduğu öğrenildi. Kutlu için son kararı Okan Buruk ve yönetim verecek. İşte detaylar...

Hem Avrupa'dan hem de Süper Lig'den talipleri var! Gözler Okan Buruk'ta: Nihai kararı verecek
Galatasaray'da uzun süredir düzenli olarak forma şansı bulamayan Berkan Kutlu'nun geleceğine yönelik planlar netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak istediği öğrenilen Kutlu'yu hem Türkiye’den hem de Avrupa’dan birçok kulübün gözlemlediği öğrenildi.

Hem Avrupa'dan hem de Süper Lig'den talipleri var! Gözler Okan Buruk'ta: Nihai kararı verecek

HEM AVRUPA'DAN HEM DE SÜPER LİG'DEN TALİPLERİ VAR

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Alanyaspor, Kayserispor, Konyaspor ve Kocaelispor’un Berkan Kutlu için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Hem Avrupa'dan hem de Süper Lig'den talipleri var! Gözler Okan Buruk'ta: Nihai kararı verecek

GÖZLER OKAN BURUK VE YÖNETİMDE

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe ve Espanyol’un da Berkan Kutlu'yu transfer listesine aldığı öne sürüldü. Gözler şimdi ise Galatasaray cephesinde... Okan Buruk ve yönetimin vereceği nihai karar bekleniyor.

Hem Avrupa'dan hem de Süper Lig'den talipleri var! Gözler Okan Buruk'ta: Nihai kararı verecek

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞECEK

Berkan Kutlu’nun sarı-kırmızılı kulüpten resmi izin çıkması durumunda talipleriyle görüşmelere başlayacağı ve kariyerini daha fazla süre alabileceği bir takımda sürdürmek istediği belirtiliyor. Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

