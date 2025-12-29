CSKA Moskova'nın Oğuz Aydın ısrarı: Fenerbahçe'ye bonservis de önerdiler!

Fenerbahçe'nin transfer planlamalarında Oğuz Aydın gündemi devam ediyor. An itibarıyla CSKA Moskova, Oğuz Aydın için Fenerbahçe ile yeniden temasa geçti.

CSKA MOSKOVA'DAN FENERBAHÇELİ OĞUZ AYDIN'A 5.5 MİLYON EURO BONSERVİS

CSKA Moskova, Fenerbahçeli Oğuz Aydın'a yaptığı kiralama teklifinin ardından şimdi de anlaşmaya zorunlu satın alma opsiyonu ekledi! Diğer taraftaysa Fenerbahçe yönetimi, Oğuz Aydın için fiyatın yükselmesini istedi ve 5.5 milyon Euroluk öneriyi reddetti.

OĞUZ AYDIN VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Domenico Tedesco Fenerbahçe'sinde ikinci planda olan Oğuz Aydın; bu sezon sarı lacivertliler ile 24 maça çıkmış ve 863 dakikalık zaman diliminde, 2 asist katkısı sağlamıştı.