CSKA Moskova'nın Oğuz Aydın ısrarı: Fenerbahçe'ye bonservis de önerdiler!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fenerbahçe'nin transfer planlamalarında Oğuz Aydın gündemi devam ediyor. An itibarıyla CSKA Moskova, Oğuz Aydın için Fenerbahçe ile yeniden temasa geçti.
CSKA Moskova, Fenerbahçeli Oğuz Aydın'a yaptığı kiralama teklifinin ardından şimdi de anlaşmaya zorunlu satın alma opsiyonu ekledi! Diğer taraftaysa Fenerbahçe yönetimi, Oğuz Aydın için fiyatın yükselmesini istedi ve 5.5 milyon Euroluk öneriyi reddetti.
Domenico Tedesco Fenerbahçe'sinde ikinci planda olan Oğuz Aydın; bu sezon sarı lacivertliler ile 24 maça çıkmış ve 863 dakikalık zaman diliminde, 2 asist katkısı sağlamıştı.