Fenerbahçe'de 80 milyon Euroluk transfer paketi: Yıldız futbolcu 4 yıllık sözleşme istedi!

Fenerbahçe'nin transferdeki Alexander Sörloth ısrarı, 80 milyon Euroluk bir süreci ortaya çıkardı. Esasen ise Fenerbahçe, Alexander Sörloth ile anlaşması halinde çok ciddi bir yatırım gerçekleştirmiş olacak.

Fenerbahçe'de 80 milyon Euroluk transfer paketi: Yıldız futbolcu 4 yıllık sözleşme istedi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
29.12.2025
saat ikonu 17:46
|
GÜNCELLEME:
29.12.2025
saat ikonu 17:46

Fenerbahçe'de Alexander Sörloth transferinin maliyeti 80 milyon Euroya ulaştı. Yıldız golcü 4 yıllık sözleşme isterken, Fenerbahçe'nin Alexander Sörloth için ödeyeceği bonservis de ayrıca dikkat çekti.

Fenerbahçe'de 80 milyon Euroluk transfer paketi: Yıldız futbolcu 4 yıllık sözleşme istedi!

FENERBAHÇE'DE 80 MİLYON EUROYA ALEXANDER SORLOTH TRANSFERİ

Fenerbahçe'nin uzun zamandır transfer etmek istediği Alexander Sörloth'a, Atletico Madrid tarafından 30 milyon Euroluk ayrılık bileti kesildi! Halihazırda yıllık 12.5 milyon Eurodan 4 senelik de sözleşme isteyen Alexander Sörloth, an itibarıyla Fenerbahçe için 80 milyon Euroluk bir yatırıma dönüştü.

Fenerbahçe'de 80 milyon Euroluk transfer paketi: Yıldız futbolcu 4 yıllık sözleşme istedi!

FENERBAHÇE'DE ALEXANDER SORLOTH İÇİN REKLAM VE SPONSORLUK ANLAŞMALARI

Fenerbahçe yönetimi; Alexander Sörloth'un 80 milyon Euroluk paketini pazarlıklarla aşağıya çekmeye çalışırken, bir yandan da reklam ve sponsorluk planlamalarına girişti. İlave olarak da Fenerbahçe, şampiyonluk hamlesi olarak gördüğü 30 yaşındaki yıldız golcü için Atletico Madrid'den '30 milyon Euroya ayrılabilir' garantisi aldı.

Fenerbahçe'de 80 milyon Euroluk transfer paketi: Yıldız futbolcu 4 yıllık sözleşme istedi!

FENERBAHÇE'NİN BÜYÜK YATIRIMI ALEXANDER SORLOTH İYİ BİR SEZON GEÇİRMİYOR

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Alexander Sörloth, Atletico Madrid ile bu sezon 25 maça çıkmış ve 1209 dakika sahada kalmıştı. Son olarak da Norveçli forvet, Diego Simeone tarafından hamle oyuncusu olarak kullanılmış ve 5 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

ALEXANDER SORLOTH TÜRKİYE'DE HANGİ TAKIMDA OYNAMIŞTI?
Yıldız golcü, Trabzonspor ile özel performanslar göstermiş ve kariyeri adına tekrar çıkış yakalamıştı.
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
