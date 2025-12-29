Menü Kapat
Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile sözleşme imzaladı!
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında topladığı 9 puanla son sırada yer alan Fatih Karagümrük, teknik direktör değişikliğine gitti. İstanbul temsilcisi, 2023-2024 sezonunda bir süre Konyaspor'da görev yapan Aleksandar Stanojevic'i takımın başına getirdi.

Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile sözleşme imzaladı!

KARAGÜMRÜK'TEN AÇIKLAMA

"Kulübümüz, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile sözleşme imzaladı. İmza törenine Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Kulübü Asbaşkanı Ferhat Ferhangil ve Mısırlı CEO’su Murat Eren Taşçı katıldı. Kariyerinde önemli başarılar elde eden Aleksandar Stanojevic, ülkesinde Partizan ile 2 Lig, 1 Kupa şampiyonluğu yaşadı. Avrupa ve Asya Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele eden deneyimli teknik adam, bir dönem ülkemizde de görev yaptı. Aleksandar Stanojevic’e ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz."

https://x.com/karagumruk_sk/status/2005642195605340223?s=20

KONYASPOR'U ÇALIŞTIRMIŞTI

Aleksandar Stanojevic, Konyaspor’da 22/23 sezonunda (17 Ocak 2023) göreve başladı ve 23/24 sezonunda (22 Ekim 2023) takımdan ayrıldı. Anadolu Kartalı’nın başında 26 resmi maça çıkan Sırp teknik adam, bu süreçte 1.04 puan ortalaması yakaladı.

Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile sözleşme imzaladı!
