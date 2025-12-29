Cenk Tosun'a güle güle: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!

Kategoriler
Fenerbahçe'de Cenk Tosun vedası için geri sayıma geçildi. An itibarıyla Süper Lig'den birkaç talibi olan Cenk Tosun'un, Fenerbahçe ile olan kontratı da gelecek yaz dönemiyle sona erecekti.
Fenerbahçe'de genel olarak ikinci planda kalan ve son dönemdeki kadro dışı kararıyla da iyice gözden çıkarılan Cenk Tosun, Süper Lig ekipleriyle görüşmeler gerçekleştiriyor! Esasen ise deneyimli golcü, kendisine uygun bir kontrat ile birlikte Fenerbahçe'den hızlıca ayrılacak ve yeni takımına bedelsiz şekilde imza atacak.
Fenerbahçe'ye geldiği 2024 yazından bu yana toplam 29 maça çıkan Cenk Tosun, 2 gol ile 2 asistlik skor üretmiş ve beklentilerin uzağında kalmıştı.