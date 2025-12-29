Fenerbahçe'de Brezilyalı yıldızın ayrılığı kesinleşti: İtalya'ya transfer!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Diego Carlos, an itibarıyla Süper Lig kariyerini noktalıyor. Geçen sezon geldiği Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Diego Carlos, Como'da kalmak istiyor.

FENERBAHÇE'DE DIEGO CARLOS VEDASI

Fenerbahçe'ye 11.5 milyon Euroluk önemli bir yatırımla gelen ama ardından ise sakatlıkla birlikte formadan uzaklaşan Diego Carlos, Como'da adeta yeniden kendini buldu ve İtalya temsilcisinin yönetiminden geçer not aldı! Esasen ise süreçten hareketle Como, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 32 yaşındaki Diego Carlos için tekrar temaslara başladı.

FENERBAHÇE'DE 5 MİLYON EUROLUK TRANSFER GİRDİSİ

Como'nun kalıcı olarak transfer etmek istediği Diego Carlos için Fenerbahçe'den 5 milyon Euro kararı çıktı. Sarı lacivertli yönetim, 2.8 milyon Euroya kiraladığı yıldız stoper için 5 milyon Euro da bonservis bekliyor.

DIEGO CARLOS'UN FENERBAHÇE SONRASINDA COMO PERFORMANSI

Fenerbahçe'deki sıkıntılı dönemler sonrasında Como'da tekrar iyi performanslar gösteren Diego Carlos, İtalya temsilcisiyle bu sezon 12 maça çıkmış ve 1016 dakika sahada kalmıştı.