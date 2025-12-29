Bahis soruşturmasında yeni perde: Yüzlerce hakem sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan bilgilendirmeye göre; 353 bölgesel hakem ve bölgesel yardımcı hakem ile 75 bölgesel gözlemci, disiplin kuruluna sevk edildi. PFDK'nın, yakın zamanda kritik raporu tamamlaması bekleniyor.

TFF'DEN BAHİS SORUŞTURMASI ÖZELİNDE YENİ AÇIKLAMA

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki Bölgesel Hakem, Bölgesel Yardımcı Hakem ve Bölgesel Gözlemcilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 29.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."