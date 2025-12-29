Menü Kapat
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Çaykur Rizespor'da sözleşme feshi: Çek forvetle yollar ayrıldı!

Çaykur Rizespor'da yapılanma hamleleri devam ediyor. An itibarıyla Karadeniz ekibi, 31 yaşındaki Çek golcü Vaclav Jurecka ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Çaykur Rizespor'da sözleşme feshi: Çek forvetle yollar ayrıldı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
29.12.2025
saat ikonu 18:08
|
GÜNCELLEME:
29.12.2025
saat ikonu 18:11

Çaykur Rizespor'da transfer sezonu hızlı başladı. Yeşil beyazlılar, beklentileri karşılayamayan Vaclav Jurecka için veda duyurusu gerçekleştirdi.

ÇAYKUR RİZESPOR'DAN AYRILIK AÇIKLAMASI

Karadeniz ekibinden yapılan bilgilendirmede, "Profesyonel futbolcumuz Vaclav Jurecka’nın sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla fesih edilmiştir. Jurecka’ya, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

https://x.com/CRizesporAS/status/2005643513153892739?s=20

VACLAV JURECKA VE ÇAYKUR RİZESPOR PERFORMANSI

Çaykur Rizespor ile toplam 46 maça çıkan Vaclav Jurecka, 6 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Çaykur Rizespor'da sözleşme feshi: Çek forvetle yollar ayrıldı!

Sıkça Sorulan Sorular

ÇAYKUR RİZESPOR DENEYİMLİ FORVETİ NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Yeşil beyazlılar, Slavia Prag ile 1.2 milyon Euro karşılığında anlaşmıştı.
