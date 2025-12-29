Çaykur Rizespor'da sözleşme feshi: Çek forvetle yollar ayrıldı!

Çaykur Rizespor'da transfer sezonu hızlı başladı. Yeşil beyazlılar, beklentileri karşılayamayan Vaclav Jurecka için veda duyurusu gerçekleştirdi.

ÇAYKUR RİZESPOR'DAN AYRILIK AÇIKLAMASI

Karadeniz ekibinden yapılan bilgilendirmede, "Profesyonel futbolcumuz Vaclav Jurecka’nın sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla fesih edilmiştir. Jurecka’ya, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

https://x.com/CRizesporAS/status/2005643513153892739?s=20

VACLAV JURECKA VE ÇAYKUR RİZESPOR PERFORMANSI

Çaykur Rizespor ile toplam 46 maça çıkan Vaclav Jurecka, 6 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.