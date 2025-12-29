Galatasaray’dan savunmaya üçlü operasyon: Avrupa’nın genç yıldızları radarda!

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray’da sıcak saatler yaşanıyor. Ocak ayı transfer penceresinin yaklaşmasıyla birlikte kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda rotayı stoper transferine çevirdi.

Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Aslan, hem bugünü kurtaracak hem de geleceğe yatırım olacak üç önemli ismi listesine ekledi. Avrupa transfer piyasasında ses getirecek bu hamleler için ilk temaslar kurulmaya başlandı.

GENÇ YETENEKLER RADAR ALTINDA

Sarı-kırmızılı kurmaylar, özellikle modern savunma anlayışına uygun, ayağı iyi ve hızıyla fark oluşturacak isimler üzerinde yoğunlaşıyor.

PORTEKİZ VE FRANSA ÇIKARMASI

Listenin ilk sırasında Paris Saint-Germain forması giyen 22 yaşındaki Brezilyalı sol ayaklı stoper Lucas Beraldo yer alıyor. Genç yaşına rağmen yüksek potansiyeliyle dikkat çeken Beraldo’nun yanındaki en güçlü aday ise Sporting Lizbon’da sergilediği performansla devlerin takibine giren 22 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu Ousmane Diomande oldu.

TRANSFER STRATEJİSİ VE ALTERNATİF PLANLAR

Yüksek piyasa değerine sahip olan bu iki genç yıldız için Galatasaray yönetimi öncelikle kiralama formülünü masaya koydu. Mali disiplini koruyarak savunma derinliğini artırmayı hedefleyen Cimbom, kulüpleriyle yapılacak görüşmelerde satın alma opsiyonu seçeneklerini de değerlendirecek.

Fransa ve Portekiz hattındaki görüşmelerde yaşanabilecek aksilikleri hesaba katan sarı-kırmızılılar, B planını da hazırda tutuyor. Bu kapsamda Milan’ın 24 yaşındaki Sırp stoperi Strahinja Pavlovic, listenin en güçlü alternatif adaylarından biri olarak dikkat çekiyor. Galatasaray'ın bu isimlerden en az birini devre arası kampına yetiştirmek adına önümüzdeki günlerde resmi temaslarını sıklaştırması bekleniyor.