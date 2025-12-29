Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray’dan savunmaya üçlü operasyon: Avrupa’nın genç yıldızları radarda!

Süper Lig’de şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, savunma hattını sağlama almak için gözünü Avrupa’nın devlerine dikti. Sarı-kırmızılılar, devre arası transfer döneminde stoper bölgesini dünyaca ünlü üç genç yetenekle kapatmayı planlıyor. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray’dan savunmaya üçlü operasyon: Avrupa’nın genç yıldızları radarda!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.12.2025
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
29.12.2025
saat ikonu 09:36

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray’da sıcak saatler yaşanıyor. Ocak ayı transfer penceresinin yaklaşmasıyla birlikte kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda rotayı stoper transferine çevirdi.

Galatasaray’dan savunmaya üçlü operasyon: Avrupa’nın genç yıldızları radarda!

Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Aslan, hem bugünü kurtaracak hem de geleceğe yatırım olacak üç önemli ismi listesine ekledi. Avrupa transfer piyasasında ses getirecek bu hamleler için ilk temaslar kurulmaya başlandı.

GENÇ YETENEKLER RADAR ALTINDA

Sarı-kırmızılı kurmaylar, özellikle modern savunma anlayışına uygun, ayağı iyi ve hızıyla fark oluşturacak isimler üzerinde yoğunlaşıyor.

Galatasaray’dan savunmaya üçlü operasyon: Avrupa’nın genç yıldızları radarda!

PORTEKİZ VE FRANSA ÇIKARMASI

Listenin ilk sırasında Paris Saint-Germain forması giyen 22 yaşındaki Brezilyalı sol ayaklı stoper Lucas Beraldo yer alıyor. Genç yaşına rağmen yüksek potansiyeliyle dikkat çeken Beraldo’nun yanındaki en güçlü aday ise Sporting Lizbon’da sergilediği performansla devlerin takibine giren 22 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu Ousmane Diomande oldu.

Galatasaray’dan savunmaya üçlü operasyon: Avrupa’nın genç yıldızları radarda!

TRANSFER STRATEJİSİ VE ALTERNATİF PLANLAR

Yüksek piyasa değerine sahip olan bu iki genç yıldız için Galatasaray yönetimi öncelikle kiralama formülünü masaya koydu. Mali disiplini koruyarak savunma derinliğini artırmayı hedefleyen Cimbom, kulüpleriyle yapılacak görüşmelerde satın alma opsiyonu seçeneklerini de değerlendirecek.

Galatasaray’dan savunmaya üçlü operasyon: Avrupa’nın genç yıldızları radarda!

Fransa ve Portekiz hattındaki görüşmelerde yaşanabilecek aksilikleri hesaba katan sarı-kırmızılılar, B planını da hazırda tutuyor. Bu kapsamda Milan’ın 24 yaşındaki Sırp stoperi Strahinja Pavlovic, listenin en güçlü alternatif adaylarından biri olarak dikkat çekiyor. Galatasaray'ın bu isimlerden en az birini devre arası kampına yetiştirmek adına önümüzdeki günlerde resmi temaslarını sıklaştırması bekleniyor.

Galatasaray’dan savunmaya üçlü operasyon: Avrupa’nın genç yıldızları radarda!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
28 Aralık Pazar reyting sonuçları 2025 || Teşkilat, Sahtekarlar, Bahar…Dün en çok ne izlendi?
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.