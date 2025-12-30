Transferde Fenerbahçe rüzgarı! Ertan Torunoğulları müjdeyi verdi: Hem gelen var hem giden

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe’de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, kadroyu güçlendirmek adına yürüttüğü gizli operasyonun detaylarını netleştirmeye başladı.

Kulübün Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, İstanbul Havalimanı’nda yaptığı açıklamalarda taraftarı heyecanlandıracak mesajlar verirken, listedeki isimler ve takımdan ayrılması gündemde olan oyuncularla ilgili hareketli bir süreç başladı.

"TARAFTARIMIZ RAHAT OLSUN, GEREKLİ TAKVİYELER YAPILACAK"

Yurt dışı görüşmelerinden dönen Ertan Torunoğulları, uçuş planını Başkan ile koordineli yaptıklarını belirterek, "Avrupa’da tatil dönemini fırsat bilerek randevularımızı gerçekleştirdik. Birçok oyuncu ve menajerle bir araya geldik. Olumlu ve olumsuz bazı görüşmelerimiz oldu. Şimdi sportif direktörümüzle bir durum değerlendirmesi yapıp transfere hız vereceğiz. Taraftarımız rahat olsun, gereken her adımı atacağız" diyerek transfer sinyalini verdi.

MİLAN’IN YILDIZI GÜNDEMDE

Transferin en büyük bombası ise İtalya’dan geldi. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun geçtiği bilgilere göre Fenerbahçe, Milan'da forma giyen Christopher Nkunku’nun durumunu sordu.

Yazın Chelsea’den 37 milyon Euro bedelle Milan’a geçen ancak İtalya'da beklentilerin biraz altında kalan Fransız yıldız için nabız yoklanıyor. Son olarak Verona maçında attığı iki golle "eski günlerine dönüş" sinyali veren 28 yaşındaki oyuncunun, sarı-lacivertli formayı giyip giymeyeceği oyuncunun son kararına bağlı.

SKORER SOL BEK

Defansın soluna yapılacak takviye için ise Hollanda ekiplerinden Utrecht forması giyen Souffian El Karouani ismi ön plana çıkıyor. Bu sezon sergilediği 3 gol ve tam 15 asistlik muazzam performansla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe’nin finansal olarak çok cazip bir teklif sunduğu belirtiliyor. Hollanda basınından yansıyan haberlere göre yönetim, bu transferi bitirme konusunda oldukça iyimser.

SOFYAN AMRABAT’A SUUDİ KANCASI

Takıma gelecek isimler kadar, elden çıkarılacak oyuncularla ilgili de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Şu an Real Betis’te kiralık olarak forma giyen Sofyan Amrabat için Suudi Arabistan’dan dudak uçuklatan bir teklif geldi.

İsmi açıklanmayan bir Suudi kulübünün, Faslı yıldıza yıllık 6 milyon Euro’dan 3 senelik kontrat önerdiği iddia ediliyor. 2028’e kadar bonservisi Fenerbahçe’de olan Amrabat’ın, İspanya’da kalmak istemesine rağmen bu teklifi reddetmekte zorlandığı kaydedildi.