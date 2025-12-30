Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Transferde Fenerbahçe rüzgarı! Ertan Torunoğulları müjdeyi verdi: Hem gelen var hem giden

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, ara transfer dönemi için vites yükseltti. Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları’nın Avrupa temaslarının ardından sarı-lacivertlilerin rotası İtalya ve Hollanda’daki yıldız isimler oldu. Yönetim hem dünyaca ünlü bir hücumcu hem de asist makinesi bir sol bek için girişimlerini hızlandırırken, takımdan ayrılacak isimlerle ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.12.2025
saat ikonu 09:10
|
GÜNCELLEME:
30.12.2025
saat ikonu 09:12

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe’de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, kadroyu güçlendirmek adına yürüttüğü gizli operasyonun detaylarını netleştirmeye başladı.

Transferde Fenerbahçe rüzgarı! Ertan Torunoğulları müjdeyi verdi: Hem gelen var hem giden

Kulübün Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, İstanbul Havalimanı’nda yaptığı açıklamalarda taraftarı heyecanlandıracak mesajlar verirken, listedeki isimler ve takımdan ayrılması gündemde olan oyuncularla ilgili hareketli bir süreç başladı.

"TARAFTARIMIZ RAHAT OLSUN, GEREKLİ TAKVİYELER YAPILACAK"

Yurt dışı görüşmelerinden dönen Ertan Torunoğulları, uçuş planını Başkan ile koordineli yaptıklarını belirterek, "Avrupa’da tatil dönemini fırsat bilerek randevularımızı gerçekleştirdik. Birçok oyuncu ve menajerle bir araya geldik. Olumlu ve olumsuz bazı görüşmelerimiz oldu. Şimdi sportif direktörümüzle bir durum değerlendirmesi yapıp transfere hız vereceğiz. Taraftarımız rahat olsun, gereken her adımı atacağız" diyerek transfer sinyalini verdi.

Transferde Fenerbahçe rüzgarı! Ertan Torunoğulları müjdeyi verdi: Hem gelen var hem giden

MİLAN’IN YILDIZI GÜNDEMDE

Transferin en büyük bombası ise İtalya’dan geldi. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun geçtiği bilgilere göre Fenerbahçe, Milan'da forma giyen Christopher Nkunku’nun durumunu sordu.

Transferde Fenerbahçe rüzgarı! Ertan Torunoğulları müjdeyi verdi: Hem gelen var hem giden

Yazın Chelsea’den 37 milyon Euro bedelle Milan’a geçen ancak İtalya'da beklentilerin biraz altında kalan Fransız yıldız için nabız yoklanıyor. Son olarak Verona maçında attığı iki golle "eski günlerine dönüş" sinyali veren 28 yaşındaki oyuncunun, sarı-lacivertli formayı giyip giymeyeceği oyuncunun son kararına bağlı.

SKORER SOL BEK

Defansın soluna yapılacak takviye için ise Hollanda ekiplerinden Utrecht forması giyen Souffian El Karouani ismi ön plana çıkıyor. Bu sezon sergilediği 3 gol ve tam 15 asistlik muazzam performansla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe’nin finansal olarak çok cazip bir teklif sunduğu belirtiliyor. Hollanda basınından yansıyan haberlere göre yönetim, bu transferi bitirme konusunda oldukça iyimser.

Transferde Fenerbahçe rüzgarı! Ertan Torunoğulları müjdeyi verdi: Hem gelen var hem giden

SOFYAN AMRABAT’A SUUDİ KANCASI

Takıma gelecek isimler kadar, elden çıkarılacak oyuncularla ilgili de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Şu an Real Betis’te kiralık olarak forma giyen Sofyan Amrabat için Suudi Arabistan’dan dudak uçuklatan bir teklif geldi.

Transferde Fenerbahçe rüzgarı! Ertan Torunoğulları müjdeyi verdi: Hem gelen var hem giden

İsmi açıklanmayan bir Suudi kulübünün, Faslı yıldıza yıllık 6 milyon Euro’dan 3 senelik kontrat önerdiği iddia ediliyor. 2028’e kadar bonservisi Fenerbahçe’de olan Amrabat’ın, İspanya’da kalmak istemesine rağmen bu teklifi reddetmekte zorlandığı kaydedildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatlarında rekor sonrası sert düşüş! Gerileme sürecek mi? İşte 30 Aralık 2025 güncel altın fiyatları
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.